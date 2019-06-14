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"Знімали Росію": в серіалі "Слуга народу" знайшли скандальні прорахунки

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Деякі сцени в серіалі "Слуга народу" свідчать про те, що він більше підлаштований під реалії Росії, а не України.

Найяскравіші докази – згадка термінів позбавлення волі, яких просто не існує в нашій країні, а також призначення і звільнення міністрів президентом, що також неможливо в Україні. На ці нюанси звернув увагу заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в ефірі телеканалу ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Чиновник підкреслив, що ніколи не дивився серіал "Слуга народу", але бачив декілька роликів, які спливали в інтернеті.

"Коли я подивився ці ролики, то зрозумів, що людина, яка писала цей сценарій, і люди, які грали ролі, знімали не Україну – вони знімали Росію", – каже Гримчак.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Телеканал 24"

Зокрема, він згадав момент із серіалу, коли головний герой президент Голобородько відвідував у в'язниці експрем'єра.

"Тоді прем'єр запитав, що президент може для нього зробити. Зокрема, запропонував, щоб 20 років, на які його засудили, йому скоротили до восьми років ув'язнення. Але в Україні немає терміну 20 років в'язниці", – підкреслив заступник міністра.

Крім того, він також згадав момент зі "Слуги народу", коли президент викликав міністра інфраструктури і звільнив його.

"Він постійно призначав нового міністра, поки в кінці не призначив бабу Машу, яка була "на лопаті". У нас президент не призначає міністрів. Це в Росії так відбувається. Таких моментів дуже велика кількість", – підкреслив Гримчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Адміністрації президента України Юрій Костюк, який був сценаристом серіалу "Слуга народу", заявив, що не вважає цей продукт політтехнологією. Водночас він визнав, що фільм сильно вплинув на підсумки виборів в Україні.

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Особи
Юрій ГримчакВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
"Слуга Народу"
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Вообщем то, Зеленский этим сейчас плотно и занимается.
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