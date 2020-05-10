В Україні зникнуть озера й річки, воду даватимуть по годинах: ситуація критична

Через безсніжну зиму та тривалу відсутність опадів в Україні катастрофічно міліють водойми. До критичної позначки вже наближається одне з найзнаменитіших озер на Волині – Світязь, а в одній із найбільших річок України – Десні – рівень води впав до історичного мінімуму.

Чи існує загроза повного зникнення частини водойм в Україні – дізнавався OBOZREVATEL.

Водойми міліють

Нещодавно в мережі з'явилися приголомшливі фото й відео найглибшого озера в Україні Світязь, на яких видно, що вода відійшла від звичних берегів на десятки метрів.

Озеро Світязь в Україні обміліло facebook.com/alexander.gech

Озеро Світязь в Україні обміліло facebook.com/alexander.gech

Науковий співробітник Шацького національного природного парку Петро Юрчук повідомляє, що зараз рівень води в озері на 20 см нижчий за нормальний і на 60 см нижчий, ніж має бути навесні.

Мінімальні опади та відсутність снігу призвели до того, що водойма вже з весни вкрилася піщаними косами. Фахівці прогнозують, що водна частина туристичної перлини Волині зменшиться щонайменше на 300 гектарів.

Складна ситуація і з рівнем води в Десні в районі Чернігова, що зараз становить 145 см над "0" поста. Це є мінімальним показником за всю історію спостережень, повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко.

Завдяки недавнім опадам рівень води збільшився всього на 1 см, а в разі сприятливої погоди може вирости ще на 3-4 см. Але цього однаково катастрофічно мало, оскільки нормальним для цього періоду є показник 680 см, адже зазвичай в цей час настає пік весняних паводків.

За попереднім прогнозом, якщо кількість опадів не збільшиться, то в разі несприятливих умов влітку рівень води знизиться до 50-70 см над "0" поста. За більш сприятливих – коливатиметься від 120 до 150 см.

На щастя, поки ризиків для постачання населенню питної води немає, але через її нестачу постраждати можуть аграрії.

Рівень води в Десні в районі Чернігова впав до історичного мінімуму "Укрінформ"

Під загрозою посухи південні регіони України

Підвищення середньорічної температури та зменшення кількості опадів – ці два фактори впливають як на обміління озер, так і на падіння ґрунтових вод, стверджують екологи.

"Під загрозою зникнення замкнуті системи: болота, озера й малі річки, де приплив води незначний. Для великих річок ситуація не настільки критична, тому що обміління Десни та Дніпра спричинене саме аномально теплою зимою. Але це аномалія, яка, найімовірніше, не відбуватиметься з року в рік. За останні десятиліття ми могли спостерігати подібні гойдалки з дуже теплими або навпаки дуже холодними зимами", – розповів у коментарі OBOZREVATEL еколог Олександр Соколенко.

Якщо умови останньої зими не повторяться, можна спрогнозувати, що в наступні роки рівень води в річках буде вищий, ніж зараз. Але навіть в такому разі складається загрозлива для багатьох сфер ситуація.

"Це спричинює дуже багато наслідків, зокрема масове висихання дерев, особливо хвойних. Сотні тисяч гектарів лісів у нас фактично перебувають у пригніченому стані. Це удар по сільському господарству, оскільки відчувається нестача вологи в ґрунтах, що впливає на вегетацію рослин і урожай. Це і проблеми з питною водою, які можуть з'явитися в низці регіонів, тому що в колодязях води не буде", – попередив Соколенко.

У зону ризику особливо потрапляють південні області. Якщо погода виявиться посушливою, є ймовірність введення обмеження на постачання питної води для населення.

"Проблеми поглиблюються з просуванням на південь, там ці процеси відчутніші. Південна Україна – перший кандидат для таких обмежень. Звісно, якщо синоптична ситуація кардинально зміниться і підуть постійні дощі, цей ризик зменшиться. Але якщо погода буде посушливою, то це стане неминучим", – заявив еколог.

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