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11 лютого • оновлено в 17:31
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Зниклого у Грузії українця знайшли мертвим у горах. Фото з місця трагедії

4.5т
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У Местії (Грузія) знайшли мертвим українського туриста, який напередодні зник у горах.

Про це повідомила телекомпанія Rustavi2. Чоловік був похований під лавиною, яка зійшла з одного зі схилів гірськолижного курорту Тетнульд.

Його протягом двох днів шукали рятувальники Служби з управління надзвичайними ситуаціями та місцеві добровольці.

Зниклого у Грузії українця знайшли мертвим у горах. Фото з місця трагедії

Rustavi2

Раніше на сторінці у Facebook "Адреналін" повідомили, що пошуки почалися 10 лютого після того, як українець не повернувся в готель у Местії. Там розповіли, що він цілий день катався сам, залишивши в номері протилавинні біпер і рацію.

Того ж дня після негайного звернення до поліції та ідентифікації за номером скіпасу було виявлено, що він здійснив підйом на кріслі другої черги на Тетнульд о 13:09. О 13:43 зійшла лавина, яка, за словами учасників, накрила трьох людей. Двоє людей були відразу ж доправлені в лікарню.

Зазначимо, що напередодні в околицях вершини Тетнульд трапилося сходження відразу двох лавин. В районі сходження лавини виявилися четверо людей із Чехії. Рятувальники надали їм допомогу. Пізніше ЗМІ повідомили, що під лавину могла потрапити ще одна людина – український турист.

Зниклого у Грузії українця знайшли мертвим у горах. Фото з місця трагедії

Rustavi2

Зниклого у Грузії українця знайшли мертвим у горах. Фото з місця трагедії

Rustavi2

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Карпатах неподалік від Рахова загинула людина з Ужгорода. Туристи підіймалися на гору Піп Іван з боку міста Рахова Закарпатської області і заблукали.

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Автор
Гліб Іванов
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