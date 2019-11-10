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10 листопада • оновлено в 10:35
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Знесло потоком повітря: у Харкові чоловік помер страшною смертю

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У селищі Пісочин, що на Харківщині, чоловік потрапив під колеса потягу.

Інцидент трапився в суботу, 9 листопада, близько 00:10. Повідомлення про НП надійшло від машиніста пасажирського потягу, передає пресслужба поліції (щоб подивитись фото, доскрольте новину до кінця).

Чоловік потрапив під колеса потягу

Чоловік потрапив під колеса потягу

hk.npu.gov.ua

Новини
Під Києвом загорівся пасажирський потяг: подробиці моторошної НП

Попередньо, 56-річний чоловік переходив через міст, коли його знесло з ніг потоком повітря. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Чоловік переходив через міст, коли його знесло з ніг потоком повітря

Чоловік переходив через міст, коли його знесло з ніг потоком повітря

hk.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поїзд на смерть збив чоловіка, який ішов тунелем неподалік від станції "Рубежівська".

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Місце
Україна Харків
Теги
потяг смерть
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