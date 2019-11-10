Знесло потоком повітря: у Харкові чоловік помер страшною смертю

У селищі Пісочин, що на Харківщині, чоловік потрапив під колеса потягу.

Інцидент трапився в суботу, 9 листопада, близько 00:10. Повідомлення про НП надійшло від машиніста пасажирського потягу, передає пресслужба поліції (щоб подивитись фото, доскрольте новину до кінця).

Чоловік потрапив під колеса потягу hk.npu.gov.ua

Попередньо, 56-річний чоловік переходив через міст, коли його знесло з ніг потоком повітря. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Чоловік переходив через міст, коли його знесло з ніг потоком повітря hk.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поїзд на смерть збив чоловіка, який ішов тунелем неподалік від станції "Рубежівська".

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