Знесло потоком повітря: у Харкові чоловік помер страшною смертю

У селищі Пісочин, що на Харківщині, чоловік потрапив під колеса потягу.
Інцидент трапився в суботу, 9 листопада, близько 00:10. Повідомлення про НП надійшло від машиніста пасажирського потягу, передає пресслужба поліції (щоб подивитись фото, доскрольте новину до кінця).
Чоловік потрапив під колеса потягу
hk.npu.gov.ua
Попередньо, 56-річний чоловік переходив через міст, коли його знесло з ніг потоком повітря. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Чоловік переходив через міст, коли його знесло з ніг потоком повітря
hk.npu.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поїзд на смерть збив чоловіка, який ішов тунелем неподалік від станції "Рубежівська".
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