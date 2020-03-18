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18 березня • оновлено в 12:50
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Задушив дітей і наклав на себе руки. Спливли подробиці трагедії у Черкаській області

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Батько, який задушив трьох дітей і наклав на себе руки на Черкащині, багато разів йшов із сім'ї, але знову повертався.

У селі OBOZREVATEL розповіли, що напередодні перед вбивством він прийшов до сільради і написав заяву про надання допомоги.

Трагедія трапилася в Черкаській області в селі Придніпровське. У середу, 17 березня бабуся повернулася з роботи і виявила мертвими дітей – 9-річного онука і двох онучок 7 і 4 років. Поліцейські в сараї знайшли батька дітей – він повісився.

"Це наші сусіди, вони переїхали в наше село у 2015 році з Кіровоградської області. Ми ніколи не чули, щоб удома були скандали або крики. Але цей батько іноді випивав, потім зникав на кілька місяців, а коли повертався, просився знову до дружини. і вона його приймала. Кажуть, що у нього трапилася біла гарячка, ось він і задушив своїх дітей", – розповіла OBOZREVATEL одна з місцевих мешканок.

У сільраді розповіли, що бачили батька буквально напередодні вбивства – він прийшов написати заяву на допомогу. Був тверезий і ввічливий. Нічого підозрілого в поведінці чоловіка люди не помітили.

"Йому було 40 років, дружині – 28, хоча офіційно вони були не одружені. Але ніхто з них у нас не був зареєстрований. Як багатодітна мати, дружина могла оформити допомогу. Але для цього потрібен був дозвіл від батька. Ось він до нас прийшов у понеділок, написав заяву, що не проти. І виглядав абсолютно нормально. Що з ним трапилося потім – нам досі незрозуміло", – уточнили в сільраді.

Діток дозволять поховати тільки після результатів експертизи. Попередня дата – 19 березня. Двоє старших вже ходили у школу, молодша – в садок. У селі кажуть, що всі троє дуже любили батька і сумували, коли довго не бачили.

"Мама і бабуся працювали на фермі, там непогано платять. Тому діти не голодували. Але ми часто до них навідувалися, сім'я була дуже неохайна. Тому просили їх прибирати в будинку. Сьогодні до них прийшли – завтра в будинку чистота, а через тиждень знову безлад. І діти весь час у брудному одязі. Але мама про них дбала, лише не вміла чистоту наводити. Напевно, такі у них сімейні традиції", – уточнили в сільраді.

Задушив дітей і наклав на себе руки. Спливли подробиці трагедії у Черкаській області

А в селі кажуть, що запобігти трагедії можна було – вони не раз просили маму не прощати батька дітей і не пускати його до хати.

У поліції уточнюють, що кримінальне провадження відкрили за статтею "умисне вбивство", розслідування триває.

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Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Місце
Україна Черкаси
Теги
вбивство самогубство діти
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Исаев Максим
Исаев Максим
Эта страна сошла с ума! Ей миллион психиатров для скакунов нужно!
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