Знайомий сценарій: США порівняли отруєння Скрипаля із захопленням Криму

У Державному департаменті США порівняли реакцію Росії на отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та окупацію Криму.

Як написала в Twitter прес-секретар Держдепартаменту США Хезер Науерт, в обох випадках проглядається один і той самий сценарій.

"США і Великобританія мали рацію, що не відправили наших послів на брифінг в МЗС Росії для заслуховування безглуздих звинувачень і неправдоподібних заперечень. Росія була відповідальною за напад нервнопаралітичною речовиною. Спроби заперечення відповідальності схожі на знайомий сценарій: Крим, MH17, Донбас, Литвиненко, допінг тощо", - сказано в повідомленні представника Держдепу.

Як повідомляв "Обозреватель", Москва вважає терористичним актом проти росіян напад на Скрипаля.