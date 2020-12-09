На Рівненщині завуч карав дітей 'військовими' прийомами: подробиці скандалу

На Рівненщині в Квасилівському професійному ліцеї відбувся скандал: завуч примушував учнів, які запізнилися до нього на заняття, перед усім класом присідати десятки разів. Водночас підлітки повинні були тримати в руках муляж снаряда. Після розголосу інциденту вчителя звільнили.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про те, що завуч Квасилівського професійного ліцею Олександр Нагорняк (за сумісництвом викладач предмету "Захист Вітчизни") використовує дивні методи виховання, стало відомо після того, як відео опублікувала співзасновниця громадської організації Олена Парфьонова на сторінці "Батьки SOS".

На відео підліток із муляжем великого снаряда біля дошки присідає. До того ж він промовляє клятву воїна українського народу. У класі перебувають інші учні, але вчителя це анітрохи не бентежить.

"Ці відео тільки частина того, що насправді відбувається в цьому ліцеї. Цей викладач давно так поводиться. Він вважає, що це правильно, що це виховується дисципліна, [якщо] ось так принижувати дітей. Я вже не кажу про те, що це відбувається не на уроці фізкультури. Що муляж у руках може впасти на ногу учневі й травмувати його. Після цього в ліцеї начебто відреагували на ситуацію. Разом із психологами зібрали дітей і двадцять осіб підтвердили, що цей завуч використовує такі методи виховання.

Учителю оголосили тільки догану. Діти й батьки зараз просто бояться, що він почне зводити з ними рахунки. Тому що ніякого каяття у своїх діях, ніяких вибачень від нього ніхто не дочекався! Ба більше, про його поведінку давно відомо в ліцеї, батьки вже скаржилися на нього, але керівництво закриває очі", – розповідає OBOZREVATEL Парфьонова.

У самому ліцеї отримати якісь пояснення не вдалося. У приймальні директора Олександра Савченка тільки кілька разів підняли слухавку і повідомили, що керівництво відсутнє на робочому місці. Мобільний телефон директор за цілий день так і не взяв.

А ось в пресслужбі Рівненської обласної адміністрації нас запевнили, що викладач уже звільнений.

"У ліцеї проведено внутрішнє розслідування, що і як відбувалося. І викладач звільнений, заяву за власним бажанням вже підписано", – повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі.

На сайті ліцею зазначено, що викладач Олександр Нагорняк має вищу педагогічну освіту. І крім почесних грамот нагороджений ще й значком "Відмінник освіти України".

До речі, в соцмережах, де обговорювалася тема, користувачі розділилися на два табори. Одні захищали дітей і вимагали покарати викладача. А інші вважають, що викладач діє правильно.

"Звільнити? Ви серйозно? А вчителя фізкультури теж звільните за зайві кола або віджимання за запізнення? А вчителя літератури за неодноразове читання вірша, коли запізнився, теж звільните? Сюди діти приходять із неблагополучних сімей. Викладачі мають три роки, щоб вкласти їм щось у голови. Більшість мають середній бал атестата 5. Тут у ліцеї є хоч якась дисципліна. До цього викладача донедавна на урок приходили в краватках і сорочках. На відео Олександр Дмитрович допустив тільки одну помилку, давши в руки ось ту штуку", – написала Оксана Вовчик.

Деякі користувачі писали, що самі закінчили цей ліцей, пам'ятають Нагорняка: він і тоді застосовував такі методи виховання. І запевняють, що все правильно і їм це подобалося.

Хоча повірити в такі твердження досить складно.