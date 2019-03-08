''Змінили підбори на берці'': захисниць України зворушливо привітали з 8 Березня

Українські жінки сьогодні не тільки є берегинями сімейного спокою, але і стоять на захисті Батьківщини в одному строю разом з чоловіками.

Про це йдеться в привітанні командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня.

"У суворих умовах бойових дій нашим красуням довелося змінити стильні підбори на берці, вишукані сукні на бушлати, теплі будинки на холодні бліндажі та казарми. Наголошую, що жінки на "відмінно" здатні виконувати найскладніші завдання. У тих військових підрозділах, де вони проходять службу, рівень дисциплінованості та відповідальності за результат роботи є високими. Енергетика, витримка, розум, краса і емоційність надихають і нас, чоловіків, на розвиток і успіх", - йдеться в привітанні.

Наєв зазначив, що "схиляє голову перед матерями, дружинами, доньками наших захисників, які чекають своїх рідних вдома".

Він висловив слова подяки кожній жінці України: "Ви для нас є символом любові і перемоги".

Також прес-центр ООС опублікував відео з привітаннями з 8 Березня від бійців ЗСУ:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович закликав скасувати вихідний день 8 березня.

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