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ЗМІ: в Ужгороді спалили дотла машину прокурора, опубліковано відео

1.9тЧитати новину російською

Вночі, 26 травня, невідомі спалили дотла машину Mitsubishi Grandis в Ужгороді.

За даними видання Mukachevo.net, це сталося близько 00:26 на вул. Джамбула. Слідчо-оперативна група встановила, що загорівся автомобіль, який належить жителю обласного центру.

Авто Chevrolet, що стояло поруч, також було пошкоджено. Джерело повідомило журналістам, що Mitsubishi належить Івану Дем'янчуку, який очолює внутрішню безпеку прокуратури.

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В результаті пожежі ніхто не постраждав. Поліція почала кримінальне провадження за ч.2 статті 194 ККУ (умисне пошкодження майна).

Як повідомлявOBOZREVATEL, 23 травня невідомі спалили машину журналіста і залишили на лобовому склі 3 гривні.

Місце
УкраїнаУжгород
Об'єкт
пожежа
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