МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Злий одесит
Злий одесит
БлогерВсі статті автора

''Злой'' украинский Ми-2: как модернизируют вертолет

15.2тЧитати матеріал російською

Буквально на днях в свободном доступе оказались материалы, посвященные вариантам модернизации вертолета Ми-2 компанией “Мотор Сич”.

О том, что этот советский многоцелевой вертолёт, который разработали ещё в 1960-х годов прошлого века и запустили в серию в 1965 году, модернизируют с учетом требований АТО, известно было давно, но как оказалось, вариантов модернизации у Ми-2 в его боевом варианте более чем достаточно для целого ряда ситуаций, где применение подобного ударного воздушного средства будет вполне уместным и эффективным.

Так, Ми-2МСБ получил аж целых 4 варианта боевого оснащения, а именно: с 2х8 блоками неуправляемых (корректируемых) ракет и 2 автоматическими гранатомётами (как вариант 30-мм КБА-117); с двумя крупнокалиберными пулеметами (как вариант 12,7-мм НСВ либо вариации); с 2 гранатометами и 2 ЗРК; с 2х4 ПТРК (как вариант ПТРК “Барьер-В”) и 2 крупнокалиберными пулеметами.

Как известно, Ми-2 использовался в основном для выполнения гражданских задач, однако его применение как боевой единицы никогда не исключалась. Этот вертолет был модернизирован на мощностях “Мотор Сич” до модификации МСБ в конце 2000-х – был установлен двигатель АИ-450М и усовершенствована системой управления, а процесс модернизации запущен с 2011. А в августе 2017 “Мотор Сич” освоил производство Ми-2 в модификация “Надія”.

Новини
Катастрофа Су-27: самолет за 30 лет изрядно устарел

Конечно, для серьезных воздушных операций, Ми-2 не годится, поскольку не является полноценным ударным боевым вертолетом, но для выполнения полицейских миссий, либо оказания поддержки с воздуха локальных операций это весьма эффективный вариант, с достаточно разнообразным спектром оказания огневого сопровождения боевых групп. Причём учтены разнообразные варианты, как с поражением живой силы, ББМ, танков, так и воздушных целей.

Как его реализуют, покажет время. Но то, что этот вертолет эксплуатируется (и в перспективе – производится, в варианте “Надія”) не только в Украине, но и более чем в 30 странах мира, вариант подобной модернизации вполне возможно заинтересует и иностранных заказчиков.

''Злой'' украинский Ми-2: как модернизируют вертолет

Читайте всі новини по темі "озброєння" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Злий одеситЗлий одесит
Тема
озброєння
Місце
Україна
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого Одессита
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
4
15
Смішно
46
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Надо еще запись песни чите-грите включать погромче и можно лететь на этом гвинтокрыле на Мацкву, там точно описаются от страха.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Габриэлович Антон, это ж насколько надо было не любить своего сына, шоб назвать его Гандон! Да, Гандоша?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
На этом гвинтокрыле украинцы-нерабы полетят в нату
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Малахов Егор
Малахов Егор
Уже все давно во всем мире знают, что Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Малахов Егор, это про тебя наверно писано.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги