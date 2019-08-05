Злива на Одещині втопила чоловіка і знесла авто з росіянами: моторошні фото і відео стихії

Сильна злива в Одесі і області спровокувала селевий потік, який забрав життя жителя села Молога Білгород-Дністровського району та змив автомобіль громадян Російської Федерації.

Як пише "Новинний портал Бессарабії", трагедія сталася на території садового кооперативу, де чоловік працював зварювальником – він не встиг врятуватися від величезного селевого потоку та потонув. Його тіло виявили вранці 5 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Bessarabia Inform Селевий потік на Одещині

Bessarabia Inform Селевий потік на Одещині

Bessarabia Inform Селевий потік на Одещині

Bessarabia Inform Селевий потік вбив чоловіка

За словами місцевих жителів, в сусідньому селі Семенівка прорвало дамбу, і величезні потоки змивали все на своєму шляху. Висота води доходила до 1,5 метрів.

За розповідями очевидців, потік був такої сили, що навіть зніс з дороги автомобіль з трьома людьми в салоні, поки його не зупинили дерева.

За даними "Пушкінської", в машині знаходилася сім'я із Санкт-Петербурга, яка їхала на відпочинок в Затоку. Потужний потік, який хлинув на трасу, підхопив їхній "Мерседес", немов човен, і виніс на городи. Туристам на допомогу прийшли місцеві жителі, а після – рятувальники.

Наслідки зливи на Одещині "Пушкінська"

Наслідки зливи на Одещині "Пушкінська"

Не оминула стихія і Одесу. Як пише "Думська", жителі міста продовжують підраховувати збитки від зливи і діляться фотографіями її наслідків.

Так, у дворі на Єврейській, 1, де знаходиться будинок ідеолога сіонізму Володимира Жаботинського, утворилося провалля. Вранці 4 серпня там впало перекриття підвалу будинку, який веде до заблокованого входу в катакомби. Жителі двору огородили яму своїми силами.

Провал на Єврейській через зливу "Думська"

Провал на Єврейській через зливу "Думська"

Провал на Єврейській через зливу "Думська"

Провал на Єврейській через зливу "Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня Одесу накрив потужний шторм, у результаті якого в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і сталися зсуви.

А недалеко від села Південне Білгород-Дністровського району Одеської області 25 вихованців спортивної школи потрапили в пастку потужної зливи, яка накрила регіон.

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