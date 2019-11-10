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10 листопада • оновлено в 11:50
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"Президенте, тримай слово!" У Києві влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

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У неділю, 10 листопада, в конгрессно-виставковому центрі "Парковий" у Києві перед початком з'їзду президентської партії "Слуга народу" влаштували масову акцію протесту.

Активісти, які з'явилися в будівлі, принесли з собою банери з різними вимогами (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Президенте, тримай слово!" – написано на одному з плакатів. Більшість протестувальників виступили проти змін до законодавства, які вводять нові правила розрахункових операцій для фізичних осіб-підприємців.

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ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Офісом президента Володимира Зеленського зібралися представники малого бізнесу, які влаштували так званий Касовий Майдан через нововведення про касові апарати.

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Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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