"Президенте, тримай слово!" У Києві влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

У неділю, 10 листопада, в конгрессно-виставковому центрі "Парковий" у Києві перед початком з'їзду президентської партії "Слуга народу" влаштували масову акцію протесту.

Активісти, які з'явилися в будівлі, принесли з собою банери з різними вимогами (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Президенте, тримай слово!" – написано на одному з плакатів. Більшість протестувальників виступили проти змін до законодавства, які вводять нові правила розрахункових операцій для фізичних осіб-підприємців.

ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу"

ФОП влаштували протест перед з'їздом "Слуги народу" Telegram-канал "Політика країни"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Офісом президента Володимира Зеленського зібралися представники малого бізнесу, які влаштували так званий Касовий Майдан через нововведення про касові апарати.

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