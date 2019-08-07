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Зіткнуться циклони! Українців попередили про різку зміну погоди

1.8т Читати матеріал російською

У четвер, 8 серпня в Україні очікується спека та сильний вітер з можливим дощем.

Про це в Facebook написала народний синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що середня температура повітря буде до +26+33 градусів.

"Однак холодний атмосферний фронт циклону Xaver з центром над Північним морем дещо знизить градуси у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Цей же фронт обумовить в четвер короткочасні дощі в західних областях і місцями на півночі. До вечора дощі прийдуть до Вінницької області, Черкаської, Кропивницької областей", – повідомила вона.

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При цьому метеоролог наголосила, що антициклон Zella з Чорного моря буде чинити опір північному циклону і принесе суху сонячну погоду в східні області, на південь та в центр України. Однак зіткнення циклонів стане причиною сильного вітру по країні.

"Тому завтра міцно затисніть прищіпками прання на відкритих балконах, перенесіть ремонт даху на день-два пізніше і, як завжди, паркуйте автомобіль подалі від старих великих дерев або білбордів", – попередила Діденко.

У Києві, 8 серпня буде вище 30 градусів тепла, місцями можливий дощ. При цьому в столиці прогнозується сильний поривчастий вітер.

Карта погоди

Карта погоди

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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