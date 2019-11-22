Зірвало з якоря: в Одесі судно потрапило у страшну пастку через шторм

Через сильний шторм неподалік Одеси 21 листопада зірвало з якоря в акваторії порту "Південний" і віднесло у море суховантаж "Делфі", що курсував під прапором Молдови.

Судно сіло на мілину. Йому на порятунок вийшов великий приватний буксир "Австралія", однак рятувальній операції перешкоджає негода. Про це повідомляє "Думская".

Зазначається, що на борту перебувають щонайменше 15 осіб. У танкера не працює двигун, водночас його продовжує відносити до Ланжерону.

Молдовське судно Делфі

За даними видання, поки достеменно не відомо, що саме трапилося із "Делфі". Рятувальні катери все ще намагаються підійти до танкера, аби зняти екіпаж. Однак цьому заважають шквальні пориви вітру 20-25 м/с та хвилі, що сягають до 2,3 метра.

Згодом стало відомо, що молдовське судно сіло на мілину приблизно за кілометр від пляжу "Дельфін". Крім цього, люди, котрі перебували на борту, відмовилися від евакуації.

Суховантаж "Делфі" зірвало з якоря в акваторії порту "Південний" і віднесло в море dumskaya.net

А станом на 02:36 22 листопада повідомлялося, що "Австралія" так і не змогла підійти до "Делфі". За словами моряків, у бункерувальника закінчилося паливо, воно залишається на мілині і його утримує якір. Рятувальну ж операцію пообіцяли відновити вранці.

Крім цього, у затоці продовжують працювати катери Морської пошуково-рятувальної служби. З порту "Південного" на порятунок вийшов і потужний буксир "Іванов". Екіпаж "Австралії" зі свого боку досі намагається зняти з молдовського судна людей.

Довідка: довжина "Делфі" становить 60 метрів, ширина – 10 метрів, водотоннажність – приблизно 1600 тонн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!