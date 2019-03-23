Зима з весною зіткнутися: синоптики пообіцяли Україні битву стихій

У суботу, 23 березня, синоптики прогнозують мінливу погоду в Україні: у різних регіонах зійдуться кілька стихій. Майже на всій території похолодає.

Так, у східній половині країни очікується невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі в північних і центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни і на Закарпатті 0-5° тепла; вдень у східних областях 3-8° тепла, на решті території 6-11°, у західних, Вінницькій та Одеській областях 9-16°.

"112 Україна"

У Києві – без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова розповіла, що в Україні очікується пізніше і коротке літо в 2019 році.

За її словами, метеорологічна осінь настане вже в кінці серпня.

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