Зима відступить: з'явився свіжий прогноз погоди по Україні

В Україні в середу, 4 грудня, погода трохи втихомириться. Зокрема, буде прохолодно, проте, опади не очікуються.
Такі умови, як пояснює Укргідрометцентр, забезпечить антициклон із центром над Румунією. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах до 11° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Зима в Україні
Ілюстрація
У Києві 4 грудня також без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Синоптики раніше прогнозували, що в Україні прийдешня зима 2020 року буде в основному теплою і з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки.
Температура в багатьох точках Європи очікується вищою від норми.
На Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, під кінець першого зимового місяця в Україну прийде суттєве похолодання.
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