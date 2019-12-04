Зима відступить: з'явився свіжий прогноз погоди по Україні

В Україні в середу, 4 грудня, погода трохи втихомириться. Зокрема, буде прохолодно, проте, опади не очікуються.

Такі умови, як пояснює Укргідрометцентр, забезпечить антициклон із центром над Румунією. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах до 11° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Зима в Україні Ілюстрація

У Києві 4 грудня також без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Синоптики раніше прогнозували, що в Україні прийдешня зима 2020 року буде в основному теплою і з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки.

Температура в багатьох точках Європи очікується вищою від норми.

На Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, під кінець першого зимового місяця в Україну прийде суттєве похолодання.

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