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4 грудня • оновлено в 06:12
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Зима відступить: з'явився свіжий прогноз погоди по Україні

1.3т
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В Україні в середу, 4 грудня, погода трохи втихомириться. Зокрема, буде прохолодно, проте, опади не очікуються.

Такі умови, як пояснює Укргідрометцентр, забезпечить антициклон із центром над Румунією. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах до 11° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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Місцями приморозить до -5 °C: прогноз погоди в Україні на 4 грудня від ObozTV

Зима в Україні

Зима в Україні

Ілюстрація

У Києві 4 грудня також без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Зима відступить: з'явився свіжий прогноз погоди по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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