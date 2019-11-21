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21 листопада • оновлено в 10:37
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Зима скоротиться на місяць: в Україні кардинально зміниться клімат

3.6т
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Вже до кінця століття зима в Україні скоротиться на місяць. Причиною тому є надзвичайно швидкі темпи потепління.

Про це заявила завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідного гідрометеоінституту Віра Балабух, передає "Укрінформ".

"Підвищення середньої температури за рік на 0,1 градуса подовжує тривалість теплого періоду... на один день! Якщо за середньооптимістичним сценарієм середня температура в Україні до кінця століття зросте на 3,2 градуси за рік, тривалість теплого періоду порівняно з сьогоднішнім може вирости на цілий місяць", – розповіла експертка.

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Це означає, що за сто років зима в Україні скоротиться на 32 дні. До того ж вона буде менш суворою.

"Холодний період може стати ще на місяць коротшим, а суворість зими значно зменшиться. Якщо у полярних широтах середня за рік температура зросте на 8 градусів, то це вже збільшення тривалості теплого періоду на вісімдесят днів", – сказала Балабух.

Теплий період в Україні збільшиться на 2-3 тижні. Клімат у Поліссі буде схожим на південний степ на початку століття.

"За такого зростання середньої за рік температури повітря тривалість теплого періоду до середини століття в Україні може вирости на 2-3 тижні у порівнянні з сьогоднішнім. При цьому на Поліссі він триватиме майже 300 днів, що було характерно на початку століття для... південного степу. А у полярних широтах ці зміни можуть бути ще інтенсивнішими. За найбільш песимістичним сценарієм, середня за рік температура збільшиться на 8-10 градусів, а може і вище", – констатувала фахівчиня.

Зима в Україні

Зима в Україні

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима у 2020 році в Україні буде досить "м'якою", температура в багатьох точках Європи очікується вище норми.

Автор
Катерина Луговська
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
так вот почему Украине транзит не нужен!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Уже до конца века зима в Украине сократится на месяц." А пока ...
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