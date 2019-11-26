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26 листопада • оновлено в 06:01
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Зима скасовується: синоптики повідомили про прийдешнє потепління в Україні

1.1т
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В Україну у вівторок, 26 листопада, прийде потепління і суха погода.

Так, температура дещо підвищиться порівняно з 25 листопада, повідомляє Укргідрометцентр. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с.

Вночі до 0-5° морозу, вдень очікується до 1-6° тепла; на крайньому півдні та на Закарпатті вночі 1-5° тепла, вдень 4-9° тепла, в Криму до 14°.

Новини
Холод в Україні ще затримається: прогноз погоди на 26 листопада від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

Today.ua

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень до 1-3° тепла.

Зима скасовується: синоптики повідомили про прийдешнє потепління в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі і США.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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