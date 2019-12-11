Зима скасовується: синоптики дали несподіваний прогноз погоди в Україні

В Україні у четвер, 12 грудня, очікується суха погода – країна ще перебуває під дією антициклону.

При цьому морозів в Україні не передбачається. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Температура повітря вночі від невеликого мінуса до маленького плюса, вдень +2... +5 градусів, на півдні +6...+9 градусів", – розповіла вона.

Також Діденко додала, що вдень очікується поривчастий південно-східний вітер, також в Україні буде туман.

"У Києві завтра буде сухо, прохолодно і вітряно. Вдень очікується до +3 градусів", – уточнила синоптикиня.

За її словами, потепління варто чекати з наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз в окремих частинах країни.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!