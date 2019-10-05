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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Зима підбирається: синоптики розповіли, коли Україну накриють заморозки

9.6т Читати матеріал російською

У понеділок, 7 жовтня, на українців чекають заморозки і зниження температури.

За даними Укргідрометцентру, вночі 7-9 жовтня в північних, західних і центральних областях сильні заморозки в повітрі 0-5°.

7 жовтня в південних і східних областях на поверхні грунту заморозки 0-6°, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки в повітрі 0-3°.

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У неділю, 6 жовтня, температура в збережеться на рівні 8-11°.

Прогноз погоди на 6 жовтня

Прогноз погоди на 6 жовтня

Як повідомляв OBOZREVATEL, прийдешня зима в Україні не битиме морозних рекордів, як спрогнозували британські метеорологи, а стане цілком звичайною.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну, так осень, как-никак. В целом, у нас отопление уже две недели как запустили. Но пока на улице тепло, все батареи закрыты, тепла от стояков вполне достаточно. Дома +28, и это еще окно приоткрыто. А как у вас с этим вопросом не знаю, да и кого это волнует?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Утепляйте кастрюли и запасайтесь био-топливом
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John Maxim
John Maxim
Макарский Александр, закрой пасть русиш швайне
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