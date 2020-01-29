Головна Новини
29 січня • оновлено в 08:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зима без снігу в Україні: еколог дав невтішний прогноз

1.6т
Читати матеріал російською

Зима без снігу в Україні може не тільки привести до скорочення врожаю, але і вдарити по всьому харчовому ланцюжку, адже в природі все взаємопов'язано.

Про це попередив глава Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков, пише "Інформатор". За його словами, танення снігу навесні сприяло розмноженню комарів та інших комах.

Новини
Сніг до 40 см! Синоптики попередили про різке погіршання погоди в Україні

Зима без снігу в Україні

Зима без снігу в Україні

Ілюстрація

"Зараз розливу не буде (найімовірніше). Значить, не буде і комах, які є кормом для багатьох птахів і водних мешканців. А це вже приведе до проблем їх харчування", – йдеться в прогнозі.

Також, за словами Чистякова, відсутність снігу, швидше за все, погіршить урожай деяких культур.

У той же час еколог відзначає, що остерігатися різкої зміни клімату не варто, але при цьому безсніжні зими не йдуть на користь жодному з видів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в найближчі дні очікується істотне погіршення погодних умов в окремих областях. Снігопади прогнозуються (в основному, в Карпатах), але, швидше за все, сніг не затримається і розтане через плюсову температуру.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги