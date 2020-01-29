Зима без снігу в Україні: еколог дав невтішний прогноз

Зима без снігу в Україні може не тільки привести до скорочення врожаю, але і вдарити по всьому харчовому ланцюжку, адже в природі все взаємопов'язано.

Про це попередив глава Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков, пише "Інформатор". За його словами, танення снігу навесні сприяло розмноженню комарів та інших комах.

Зима без снігу в Україні Ілюстрація

"Зараз розливу не буде (найімовірніше). Значить, не буде і комах, які є кормом для багатьох птахів і водних мешканців. А це вже приведе до проблем їх харчування", – йдеться в прогнозі.

Також, за словами Чистякова, відсутність снігу, швидше за все, погіршить урожай деяких культур.

У той же час еколог відзначає, що остерігатися різкої зміни клімату не варто, але при цьому безсніжні зими не йдуть на користь жодному з видів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в найближчі дні очікується істотне погіршення погодних умов в окремих областях. Снігопади прогнозуються (в основному, в Карпатах), але, швидше за все, сніг не затримається і розтане через плюсову температуру.

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