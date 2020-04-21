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21 квітня • оновлено в 20:18
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"С*яками обіллю": українська журналістка стала "жертвою" народних традицій

3.4т
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Тележурналістку з Ужгорода Вероніку Мороз незнайомці облили водою в Поливаний понеділок, коли вона поспішала на роботу, на що дівчина поскаржилася в мережі.

У коментарях до її посту на Facebook з'явився один із чоловіків, який облив дівчину, а також його мама. Вони почали сваритися з журналісткою, в хід пішли навіть погрози.

Мороз на сторінці в соцмережі розповіла, що вода залила її рюкзак, де були важливі документи, одяг для ефіру, техніка. Крім того, зазначила вона, компанія чоловіків порушила правила карантину. Вона опублікувала їх фото:

Вероніка Мороз і компанія, що облила її водою

Вероніка Мороз і компанія, що облила її водою

Колаж

"С*яками обіллю": українська журналістка стала "жертвою" народних традицій

facebook.com/veronika.moroz.jn

Коментатори приєдналися до її обурення, проте користувач Костя Костик (як з'ясувалося, безпосередній учасник подій) обізвав дівчину дурною. Його мама заступилася за сина, посилаючись на традиції святкування Великодня.

У результаті одному з користувачів чоловік, погрожуючи, порадив "переживати за себе", а журналістці написав (орфографію автора зберігаємо): "На другі поливанки сиками оболюю".

"С*яками обіллю": українська журналістка стала "жертвою" народних традицій

Скріншот

"С*яками обіллю": українська журналістка стала "жертвою" народних традицій

Скріншот

"С*яками обіллю": українська журналістка стала "жертвою" народних традицій

Скріншот

"С*яками обіллю": українська журналістка стала "жертвою" народних традицій

Скріншот

"С*яками обіллю": українська журналістка стала "жертвою" народних традицій

Скріншот

"С*яками обіллю": українська журналістка стала "жертвою" народних традицій

Скріншот

"С*яками обіллю": українська журналістка стала "жертвою" народних традицій

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав про традиції Поливаного понеділка, який святкують у перший день після Великодня.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Великдень
Місце
Україна Ужгород
Теги
соцмережі фотографии свято традиции
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Юг Руси
Юг Руси
Стукачество - понад усе! сугс!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
африка, куле... даже по фоте видно...
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