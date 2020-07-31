Журналісти знайшли в Росії могили військових РФ, що загибли на Донбасі. Фото
Серед пам'ятників загиблим в локальних війнах в містах Росії журналісти знайшли могили військових, які загинули на Донбасі
У більшості випадків на похованнях не вказувалося місце смерті
Лише в одному з селищ Архангельської області на пам'ятному камені написали, що старший сержант Кічаткін загинув в Україні
Журналісти знайшли поховання російських військових, загиблих на Донбасі.
Журналісти вивчили пам'ятники загиблим в локальних війнах в різних містах Росії і знайшли поховання військових, які загинули на сході України і в Сирії.
Про це написала ВВС. Зокрема згадується декілька офіцерів, які загинули в Україні, і ще один, якого вбили в Сирії.
На пам'ятнику "Воїнам-розвідникам" в парку Перемоги в Калінінграді вибиті дані капітана Сергія Суслова, Сергія Федчікова і Вадима Василевського, загиблих в 2014 році.
На пам'ятнику "Воїнам-розвідникам" в Калінінграді вибиті дані капітана Сергія Суслова, Сергія Федчікова і Вадима Василевського, загиблих в 2014 році. (BBC)
Могилу офіцера Сил спеціальних операцій Сергія Суслова група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила в 2016 році в підмосковному Солнечногорську, де знаходиться база ССО "Сенеж". Емблема ССО відображена і на пам'ятнику загиблому капітану.
Сергій Суслов загинув в 2014 році приблизно під Маріуполем (BBC)
За життя він був нагороджений медалями "За приєднання Криму" і "За відвагу", посмертно став кавалером ордена "Мужності". Де загинув офіцер, до сих пір невідомо, є лише дата смерті – 14 червня 2014 року. В цей час на сході України йшли активні бої за Маріуполь.
Сергій Федчик і Вадим Василевський були вбиті в липні і серпні того ж 2014 року – імовірно, в боях за луганський аеропорт. На сході України колишні військовослужбовці опинилися в складі тоді тільки сформованої приватної військової компанії "Вагнер".
Ім'я ще одного загиблого імовірно на сході України журналісти знайшли на меморіалі в підмосковному Зарайську.
На пам'ятнику згаданий Герой Росії, старший лейтенант Євген Трундаєв, який загинув 15 жовтня 2014 року.
Герой Росії Трундаєв загинув в районі села Сміливе Луганській області (BBC)
У грудні 2019 роки батьки загиблого офіцера і голова місцевої ради ветеранів розповідали школярам на уроці мужності, що Трундаєв був командиром протитанкового взводу першого мотострілецького батальйону 200-ї Окремої мотострілкової бригади і отримав смертельне поранення в бою восени 2014 року.
За даними ВВС, Трундаєва і ще кількох військових інструкторів з Росії вбили в районі села Сміливе Луганській області.
Журналісти відзначили, що у випадку з загиблими на сході України бувають рідкісні винятки – як, наприклад, на пам'ятному камені "Воїнам-землякам, полеглим за Батьківщину" в селищі Североонежськ Архангельської області.
На могилі Кічаткіна зазначено, що він загинув в Україні (BBC)
Там прямо вказано, що старший сержант Кічаткін Леонід Юрійович 20.08.2014 загинув в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що основу керівного і командного складу окупаційних військ складають кадрові офіцери і генерали ЗС РФ, які на ротаційній основі відправляються на тимчасово окуповані території України.