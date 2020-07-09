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Журналісти вимагають від влади відхилити законопроєкт "Про медіа": ЗМІ загрожує цензура

Дарина Дурова
Суспільство
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Законопроект Про медіа

ЗМІ зажадали відхилити законопроект "Про медіа".

Журналісти та блогери вимагають від української влади не ухвалювати законопроєкт "Про медіа", який зробить Нацраду з питань ТБ і радіомовлення мегарегулятором всіх ЗМІ країни.

Це питання представники медіа обговорили на пресконференції, що пройшла в Національній спілці журналістів України. Про це повідомила пресслужба спілки на офіційному сайті.

У пресконференції, зокрема, взяли участь:

  • голова НСЖУ Сергій Томіленко;

  • блогер, телеведучий Макс Назаров;

  • журналістка, телеведуча, блогерка Наташа Влащенко;

  • президент Української асоціації медіабізнесу Олексій Погорєлов;

  • блогер Сергій Лямець;

  • засновник новинного Telegram-каналу "Pavlovsky News" Андрій Павловський;

  • перший секретар НСЖУ Ліна Кущ.

Кожен із них є підписантом колективного звернення до президента та Верховної Ради України із закликом відхилити законопроєкт "Про медіа". Документ підписали понад 200 колективів редакцій національних та регіональних ЗМІ, журналістів і блогерів. Звернення підтримав і шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Ми стоятимемо і стоїмо на сторожі прав журналістів і головне – прав громадян України на отримання незалежної інформації, зручної чи незручної для будь-яких політиків. Ми захищаємо суспільний інтерес. Заяву протесту вже підписали понад 200 колективів редакцій, і ця заява щодня доповнюється новими підписами. Головний заклик журналістської спільноти – не доопрацьовувати законопроєкт, а відхилити і чесно розпочати діалог щодо реформування", – заявив голова Нацспілки журналістів Сергій Томіленко.

Пресконференція журналістів.

Пресконференція журналістів. Джерело: nsju.org

"Коли я бачу під заявою підписи і "правильних" і "неправильних" журналістів, тобто, колег, з якими нас ідеологічно розривали 6 років, то прекрасно розумію, що зараз правильно і неправильно роблять "Слуги народу". Члени команди президента повинні розуміти , що боротися з журналістами – це хоч і традиція в Україні, але це справа невдячна", – переконаний блогер Макс Назаров.

"Закрутити гайки" на ринку онлайн-медіа придумали українські чиновники і депутати. Європа цього від нас не вимагає", – впевнений журналіст Сергій Лямець.

За його словами, Рада Європи раніше зазначала, що жорстке регулювання онлайнових ЗМІ нарівні з аудіо-візуальними медіа є невиправданим.

"Повноваження Нацради, права журналістів, самоцензура, прозорі й чіткі критерії для штрафів і санкцій – відповідей на важливі питання, які турбують журналістів і медіабізнес, немає", – додав президент Української асоціації медіабізнесу Олексій Погорєлов.

Пресконференція журналістів.

Пресконференція журналістів. Джерело: nsju.org

"Ця історія з проєктом "Про медіа" – це можливість, щоб журналісти донесли до влади про свої реальні потреби, щоб поліпшити інформування громадян", – переконаний журналіст Андрій Павловський.

Учасники обговорення також наголосили на неможливості обмежити вільний обмін інформацією або доступ до певних онлайн-платформ у цивілізованій країні.

Спроби ввести жорстке регулювання онлайн-медіа не відповідає європейським зобов'язанням України. Національна рада з питань телебачення і радіо має залишатися регулятором лінійних аудіовізуальних ЗМІ, із закону повинні бути вилучені норми регулювання друкованих та онлайн-медіа.

Пресконференція журналістів.

Пресконференція журналістів. Джерело: nsju.org

Нагадаємо, що серед підписантів звернення проти проєкту "Про медіа" також відомі журналісти і блогери Олеся Бацман, Соня Кошкіна, Віктор Шлінчак, Дмитро Гордон, Павло Єлізаров, Олександр Швець, Юрій Романенко, Денис Іванеско , Михайло Чаплига, Роман Шрайк, Юлія Лимар та інші.

Як писав OBOZREVATEL, свої підписи поставили журналісти майже з усіх регіонів України. З повним текстом звернення до влади через законопроєкт "Про медіа" можна ознайомитися за посиланням.

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