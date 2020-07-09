Журналісти вимагають від влади відхилити законопроєкт "Про медіа": ЗМІ загрожує цензура
ЗМІ зажадали відхилити законопроект "Про медіа".
Журналісти та блогери вимагають від української влади не ухвалювати законопроєкт "Про медіа", який зробить Нацраду з питань ТБ і радіомовлення мегарегулятором всіх ЗМІ країни.
Це питання представники медіа обговорили на пресконференції, що пройшла в Національній спілці журналістів України. Про це повідомила пресслужба спілки на офіційному сайті.
У пресконференції, зокрема, взяли участь:
голова НСЖУ Сергій Томіленко;
блогер, телеведучий Макс Назаров;
журналістка, телеведуча, блогерка Наташа Влащенко;
президент Української асоціації медіабізнесу Олексій Погорєлов;
блогер Сергій Лямець;
засновник новинного Telegram-каналу "Pavlovsky News" Андрій Павловський;
перший секретар НСЖУ Ліна Кущ.
Кожен із них є підписантом колективного звернення до президента та Верховної Ради України із закликом відхилити законопроєкт "Про медіа". Документ підписали понад 200 колективів редакцій національних та регіональних ЗМІ, журналістів і блогерів. Звернення підтримав і шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.
"Ми стоятимемо і стоїмо на сторожі прав журналістів і головне – прав громадян України на отримання незалежної інформації, зручної чи незручної для будь-яких політиків. Ми захищаємо суспільний інтерес. Заяву протесту вже підписали понад 200 колективів редакцій, і ця заява щодня доповнюється новими підписами. Головний заклик журналістської спільноти – не доопрацьовувати законопроєкт, а відхилити і чесно розпочати діалог щодо реформування", – заявив голова Нацспілки журналістів Сергій Томіленко.
Пресконференція журналістів. Джерело: nsju.org
"Коли я бачу під заявою підписи і "правильних" і "неправильних" журналістів, тобто, колег, з якими нас ідеологічно розривали 6 років, то прекрасно розумію, що зараз правильно і неправильно роблять "Слуги народу". Члени команди президента повинні розуміти , що боротися з журналістами – це хоч і традиція в Україні, але це справа невдячна", – переконаний блогер Макс Назаров.
"Закрутити гайки" на ринку онлайн-медіа придумали українські чиновники і депутати. Європа цього від нас не вимагає", – впевнений журналіст Сергій Лямець.
За його словами, Рада Європи раніше зазначала, що жорстке регулювання онлайнових ЗМІ нарівні з аудіо-візуальними медіа є невиправданим.
"Повноваження Нацради, права журналістів, самоцензура, прозорі й чіткі критерії для штрафів і санкцій – відповідей на важливі питання, які турбують журналістів і медіабізнес, немає", – додав президент Української асоціації медіабізнесу Олексій Погорєлов.
Пресконференція журналістів. Джерело: nsju.org
"Ця історія з проєктом "Про медіа" – це можливість, щоб журналісти донесли до влади про свої реальні потреби, щоб поліпшити інформування громадян", – переконаний журналіст Андрій Павловський.
Учасники обговорення також наголосили на неможливості обмежити вільний обмін інформацією або доступ до певних онлайн-платформ у цивілізованій країні.
Спроби ввести жорстке регулювання онлайн-медіа не відповідає європейським зобов'язанням України. Національна рада з питань телебачення і радіо має залишатися регулятором лінійних аудіовізуальних ЗМІ, із закону повинні бути вилучені норми регулювання друкованих та онлайн-медіа.
Пресконференція журналістів. Джерело: nsju.org
Нагадаємо, що серед підписантів звернення проти проєкту "Про медіа" також відомі журналісти і блогери Олеся Бацман, Соня Кошкіна, Віктор Шлінчак, Дмитро Гордон, Павло Єлізаров, Олександр Швець, Юрій Романенко, Денис Іванеско , Михайло Чаплига, Роман Шрайк, Юлія Лимар та інші.
Як писав OBOZREVATEL, свої підписи поставили журналісти майже з усіх регіонів України. З повним текстом звернення до влади через законопроєкт "Про медіа" можна ознайомитися за посиланням.