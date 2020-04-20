У мережі показали жахливі наслідки масштабних пожеж в Овруцькому районі Житомирщини, які, попри всі намагання рятувальників і лісівників загасити їх, не припиняються там ще з 16 квітня.

За попередньо версією, ймовірно в результаті підпалів сухої трави і сміття, там вигоріли не тільки тисячі гектарів лісу, а й декілька десятків хат у селах. Відповідні кадри у своєму відеоблозі на YouTube показав український журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Пройшовся по напіввигорілому селу Лічмани та познімав наслідки з повітря та з землі… Зміни клімату, дебільні підпали трави – і ось такі невтішні результати", – прокоментував він, підкресливши, що побачене викликає враження, ніби перебуваєш на зруйнованій внаслідок бомбардувань терористами території Донбасу.

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Водночас він зауважив, що у коментарях до його попередніх постів у соцмережі українці висловлювали переконання, мовляв, ці пожежі нібито пов'язані з ухваленням закону про продаж землі. Однак журналіст наголосив, що це неправда.

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

"Будь ласка, не пишіть дурниць. Північ Житомирщини – це депресивна, напівдика територія, де майже ніхто не живе. Земля тут майже нічого не варта, по селах є багато вільних закинутих будинків, які можна взагалі можна займати безкоштовно, але бажаючих щось не дуже багато", – зазначив Казанський.

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

На його переконання, ці жахливі кадри – наслідок саме підпалів людьми сухої трави. А масштаби пов’язані зокрема й з погодними умовами – відсутність опадів восени-взимку та сильні вітри останнім часом.

"Це я показую для людей, які не усвідомлюють усю важкість їхніх вчинків, що вони знищують людські долі. І вони є потенційними злочинцями. Це наслідки людської недбалості і цієї варварської традиції – палити траву", – підкреслив Казанський.

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині 16 квітня спалахнули масштабні лісові пожежі, які знищили не тільки ліс і поля, а й десятки будинків у селах. Очевидці ділилися у мережі моторошними фото й відео наслідків.

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