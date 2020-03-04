Журналіст Остап Дроздов жорстко поскандалив із ведучим каналу КРТ Дмитром Васильцем через його відмову говорити українською мовою. У зв'язку з цим Дроздов вирішив покинути ефір.

Відео жорсткої суперечки під час зйомки, а також її продовження в кулуарах студії опублікували на YouTube-каналі КРТ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Все почалося з того, що після привітання на початку передачі Дроздов попросив співрозмовника спілкуватися з ним українською мовою, оскільки він ставив таку вимогу ще перед зйомкою.

"Я думаю, що там будуть субтитри, і ви можете говорити російською, українською – тією мовою, яка мені була б зрозуміла", – відповів йому Василець.

Зі свого боку Дроздов уточнив у опонента, чи дійсно він не розуміє української мови. Телеведучий же заявив, що може говорити тільки суржиком, який буде різати вухо.

Остап Дроздов Скріншот відео

Гість студії наголосив, що не має наміру читати ніякі субтитри і запропонував Васильцю хоча б спробувати говорити державною мовою.

"Якби ви спробували російською, я б напевно спробував українською", – сказав ведучий передачі.

Однак Дроздов наполягав на своєму. "Я перепрошую, я українець, який живе в Україні, де працює концепт єдиної державної мови. І на моє прохання користуватися нею я розраховую на позитив", – зазначив журналіст.

Василець не припиняв суперечку і заявив, що не зобов'язаний цього робити, оскільки не є державним чиновником. Дроздов, почувши його відповідь, відрізав, що в такому разі їм нема про що говорити.

"Я в Україні, а не в Росії чи Білорусі. Якщо ви переплутали цю країну з ними, це ваша проблема", – обурився він.

У цей момент телеведучий почав використовувати як аргументи проросійські пропагандистські штампи. "Ви ж розумієте, що в Україні більшість громадян російською мовою спілкуються? У чому проблема?" – сказав Василець.

Дмитро Василець Скріншот відео

Після цього Дроздов заявив про свій твердий намір піти зі студії. Однак коли він вийшов за межі знімального майданчика, конфлікт між ним і Васильцем спалахнув з новою силою.

Так, телеведучий звинуватив свого гостя у "сц*кливій позиції" і знову заговорив про те, що більшість українців нібито є російськомовними.

"Це не сц*клива позиція, а абсолютно не поважна з вашого боку. Так мені на**ати, якою мовою вони спілкуються! Я прошу до себе звертатися державною мовою", – обурився Дроздов.

Така категоричність журналіста розлютила Васильця, й він накинувся на нього з жорсткими образами. "Щоб мені якийсь рагуль розповідав, якою мовою говорити?!" – скипів телеведучий.

"Ні, якийсь москаль повинен розповідати, що я повинен робити!" – відповів на нападки Дроздов і покинув студію під образливі вигуки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дроздов 12 років працював телеведучим на телеканалі ZiK, проте звільнився звідти після того, як ЗМІ придбав соратник Віктора Медведчука Тарас Козак. Новий власник каналу пропонував журналісту повну незалежність, проте той відмовився залишитися. Дроздов сказав, що не готовий стати "пристосуванцем".

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