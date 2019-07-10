"Ж*па повна!" У мережі показали нові фото з Донецька

У мережі опублікували фото порожніх доріг тимчасово окупованого Донецька.

Знімки в Twitter виклав блогер під ніком Zи бро.

"Що б там не кричали фанати динири, а Донецьк так і не відновився. Порожнім так і залишився. Ось вам проспект Ілліча", – підписано фото.

Також блогер показав фото порожній об'їзної дороги Донецька.

Об'їзна Донецька Twitter

Проспект Ілліча в Донецьку Twitter

Користувачі мережі коментували пост, обговорюючи безлюдне місто.

"Всі на пляжі, зараз полуденна спека, міст побудують - ось турист ломанеться, всы в гори на екскурсію пішли. Тьху, це про Крим методичка ... Зараз, ось: опівдні спека, все на терикони на екскурсію пішли", "Так це третя ранку! Всі сплять! Як і в Криму","Вчора родичі приїжджали з дирини. Там все дуже погано","Я звалив до Харкова і тепер заздрю "маладой республіці"! Тому що набридли пробки на дорогах. А вата в Донецьку покінчила з ними радикально. Немає машин – немає заторів!","Всі просто стоять в чергах на КПП в Україну за пенсіями, паспортами, атестатами про освіту, просто у відпустку зганяти","В північній Кореї і то більше машин по дорозі їздить, а тут жопа повна!" – писали в коментарях.

Twitter

Twitter

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Андрій Піонтковський розповів, що поки президент РФ Володимир Путін живий, то Росія не прибере свої війська з території тимчасово окупованого Донбасу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!