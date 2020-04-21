"Живеться жахливо, у боргаху мов у реп'яхах!" Українці дорікнули Зеленському за "епоху бідності"

У соціальних мережах активно обговорювали "кінець епохи бідності". Білорд з таким написом з'явився в країні в день другого туру виборів президента України 21 квітня 2019 року.

Рік по тому українці в соцмережах висловлювалися про це під постом спільноти OBOZREVATEL на Facebook. Відзначимо, що за результатами обробки 100% бюлетенів більшість голосів (73,23%) отримав Володимир Зеленський.

У коментарях користувачі іронічно відзначали, що потрібно дати президенту ще 100 днів для змін в країні.

Білборд "Кінець епохи бідності"

"Та почекаємо ще сто днів. Може щось зміниться. Хоч кінець епохи карантину настане. А там якось виживемо", "За рік? Від кінця епохи бідності до треба вижити! Як там в тому році говорили фанати Зеленського, "на хліб не намажеш!" Отримайте в повному обсязі поліпшення", "Все, епоха бідності закінчилася, почалася епоха виживання", "Живеться жахливл, у боргах мов у реп'яхах. Такої гидоти не було ні при одній владі", "Кінець епохи бідності у Єрмака і його брата"," Жах.Почалася епоха боротьби за виживання. 73% про що ви думали коли голосували за Зеленського", "Живемо весело, тільки оче нь хочеться плакати", – писали в мережі.

Додамо, що запис лайкнули понад 300 користувачів. Пост набрав понад 150 коментарів і десятки поширень.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти "задали" Зеленському ряд питань, які він озвучив на дебатах з п'ятим президентом Петром Порошенком 19 квітня 2019 року, але на які сам не дав відповіді за перший рік свого президентства.

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