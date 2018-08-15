"Живе без світла та скаржиться на експерименти": чому український депутат морив голодом сина

Батьком 4-річного малюка, якого мало не заморили голодом у Новоукраїнці Кіровоградської області, виявився районний депутат Олександр Мольченко. У свої 35 років офіційно він працював тільки кілька місяців.

У міській раді OBOZREVATEL розповіли, що родина веде асоціальний спосіб життя, а до себе в будинок вони нікого не пускають. Детальніше – в матеріалі.

"Батько не пускав навіть на поріг"

"Це диво, що медичному працівнику тоді вдалося потрапити у будинок. Вона оглядала їх 10-місячну доньку і помітила, що за фіранкою лежить виснажений хлопчик", – розповів OBOZREVATEL головний лікар центральної районної лікарні Новоукраїнки Ігор Шилінський.

Тільки після цього лікарі, соціальні служби Новоукраїнської адміністрації і міськради вирушили у будинок до сім'ї Мольченка.

"Батько в досить агресивній формі не пустив нас навіть на поріг. Взагалі до себе в будинок сім'я нікого не пускає і живе дуже закрито. Тоді довелося залучити поліцію, прокуратуру і наступного дня забрати хлопчика й відвезти в лікарню", – зазначив у розмові з нами заступник міського голови Олександр Руденко.

Чотирирічний малюк важив усього 7 кілограмів, майже не міг стояти. Перше, що він попросив у лікарів, "хлібця і водички". Велика голова, надутий живіт і тоненькі ручки й ніжки – маленький Владик схожий на в'язня концтабору.

Владик просив хлібця і водички Національна поліція

"Кіровоградська правда"

Як розповіла OBOZREVATEL заступник головного лікаря дитячої обласної лікарні Кіровоградщини Лідія Ліщиновська, Владик у середу, 15 серпня, вперше сам пройшовся по палаті.

"Розмовляє він погано, тому нічого не розповідає. Але ми спостерігаємо динаміку, з 10 серпня він додав 780 грам. Харчування у нього дієтичне. Поки йдуть обстеження, тому сказати, що з дитиною сталося, ми точно не можемо. Зрозуміло, що він недоїдав, це перша причина його стану. Що ще у нього – ми з'ясовуємо", – каже Ліщиновська.

Також у лікарню приїжджали бабуся й мама Владика. Щоправда, ввечері, коли керівництва вже не було.

"Над ним проводили експерименти"

А ось батько-депутат заявив OBOZREVATEL, що в усьому винні лікарі. "Це над ним проводили експерименти медики відразу після пологів. Я бачив, як вони ховали шприци. Ми зверталися до Кабміну, президента, прокуратури, усіх інстанцій, але від нас відмахнулися", – зазначає Мольченко.

Головлікар пояснив нам, що все це неправда й вигадки депутата. "Він на усіх тут пише скарги й подає в суд, ми уже звикли. Звичайно, ніяких експериментів ніхто не проводив. Він придумав цю історію, як і багато інших", – говорить Шилінський.

За словами Мольченка, син сам худнув. "Його дружина годувала часто, кожну годину, а то й півгодини. Але Владик одразу ходив у туалет. Організм нічого не засвоює, тому він так виглядає. Ми хотіли, щоб сина поклали до обласної лікарні, але нас там не прийняли, тому що потрібно направлення від місцевого лікаря. А в нашій районній лікарні їх не дають, кажуть – лягайте до нас. Ми не хочемо, багато чули, як тут діти вмирають. Багато новонароджених на кладовищі лежать. А якщо поклали би в обласну лікарню, потім і до "Охматдиту" змогли потрапили. У мене гроші є, я б оплатив ", – запевняє Мольченко.

Мольченко стверджує, що сина годували Facebook Олександра Мольченка

Правда, звідки у сім'ї гроші, незрозуміло. Як розповіли в районній Новоукраїнській адміністрації, сам депутат ніде не працював, у його трудовій книжці є запис тільки за три місяці – і все. "Він стояв на обліку в центрі зайнятості, там поскандалив, знявся. Свою трудову жбурляв у двір центру зайнятості. Співробітники підбирали її і поштою висилали йому. Депутат знову приходив і викидав", – розповіли в адміністрації.

Олександр Мольченко намагався влаштуватися на роботу в місцеву адміністрацію, але безуспішно – не зміг пройти конкурс.

За словами сусідів, ні батько, ні мати чотирьох дітей не працюють. "Збирають металобрухт, горіхи – ось їх заробіток. Там у будинку антисанітарія, діти брудні ходять. Старша дівчинка в школу ходила, так батьки увесь час скаржилися, що дитина брудна, неохайна", – кажуть сусіди.

Будинок, в якому живуть Мольченко з дітьми Національна поліція

Хоча сам Мольченко запевняє, що гроші в нього є. "У цьому році дві дівчинки вже до школи підуть, Юля і Саша, ми все їм уже купили, одяг, зошити, все як треба", – говорить батько.

Судячи з декларації депутата за 2016 рік, сім'я живе на соціальну допомогу – всього він отримав 4580 грн. За 2017 рік фінансовий звіт на сайті НАЗК відсутній.

Сім'я Мольченка в Новоукраїнцях з'явилася кілька років тому. За словами Ігоря Шілінского, батьки не дозволяли робити щеплення своїм дітям. Також лікар могла оглянути маленьку дитину тільки на вулиці під час зустрічі, в будинок її не пускали. А за словами сусідів, сім'я живе без світла, електрику їм відключили. "Мольченко вважає, що всі надра країни належать народу, тому повинні бути безкоштовними. Не платили, ось їм і відключили", – кажуть в адміністрації.

У будинку немає навіть паркану Національна поліція

Сам Мольченко, судячи з його сторінки в соцмережах, постійно скандалить і судиться з місцевими чиновниками. Так, два тижні тому депутат із активістами з'явився в кабінеті начальника міграційної служби і вимагав, щоб йому дали офіційну відповідь. За словами Мольченка, він виграв суд, і чиновники повинні внести в паспорти його і дружини дані про національність – українець.

Трохи раніше Мольченко навідувався в морг і перевіряв, чи працює там холодильна камера. Також вимагав, щоб йому дали відповідь на запит – скільки отримують місцеві чиновники територіального центру соціального обслуговування. Писав петицію з приводу Центральної районної лікарні Новоукраїнки. Правда, вона не отримала достатньої кількості підписів.

За словами заступника міського голови Олександра Руденка, комісія буде розглядати питання про подальшу долю дитини. "Вони розглянуть це питання і вирішать – чи звертатися до суду з приводу позбавлення батьківських прав", говорить Руденко.