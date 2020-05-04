Оптимістично, коли читаєш офіційну статистику, що об’єм злочинів в Україні під час карантину скоротився. А кількість насильницьких і вуличних злочинів зменшилась взагалі аж на третину. І песимістично, коли слухаєш, окремих експертів, які пророкують прихід "нових 90-тих". Але що буде після карантину?

Перше - "ефект відкладених рішень". Якщо обмежувати будь-які дії, то вони вибухнуть коли заборони закінчаться. Тобто, після карантину зросте кількість розлучень, соціальних контактів, походів у кіно чи в бар, поїздок за кордон. Але так само матимемо вибух злочинної діяльності – тієї, яка полягає у безпосередньому контакті з людьми (крадіжки, насильницькі злочини, пограбування).

Друге. У зв’язку з карантинними обмеженнями поліція зараз працює в посиленому режиму. Це виснажує ресурси. І як тільки карантин будуть послаблювати, це демобілізує і правоохоронців, - як директивно (прийняття рішення скасування посиленого режиму) так і психологічно. Але втрата пильності правоохоронців співпаде у часі з виходом з карантину злочинців. Такі випадки уже були. Наприклад, теракт у Ніцці відбувся відразу після зняття посиленого режиму (Франція святкувала День взяття Бастилії).

Третє. Уряд сьогодні готує "велику амністію" і навіть подав відповідний законопроект. Планується, що на волю вийдуть 10% в’язнів – 3 тис. осіб. Частина з них так і не знайдуть себе в нормальному житті. Особливо – в умовах економічної кризи і зростаючого безробіття.

Четверте. Адаптивний карантин передбачатиме пересування, але за умови дотримання маскового режиму. А це - оптимальний режим для здійснення злочинів. Маска і перчатки ні в кого не викликають підозр, але ускладнюють ідентифікацію злочинця.

П’яте - уже сьогодні ми говоримо не про стабілізацію, а про оптимальні прогнози падіння еконмоіки. Це однозначно призведе до зростання як асоціальних станів (алкоголізм, наркоманія, конфлікти між людьми), що ведуть до правопорушень, так і до кримінальних злочинів безпосередньо – як засобу заробітку в умовах безробіття.

Але, зростання злочинності не буде таким як у 90-ті роки. У нас немає величезного переділу власності, і в нас – немає переходу від однієї соціальної системи (умовно "соціалізму") до іншої ("капіталізму"), немає і докорінної зміни світогляду – з колективістських цінностей на індивідуальні. Тому той спалах, який відбудеться – він не буде таким, як "прогнозують" проросійські речники чи панікери. Це буде тимчасове явище, яке досить швидко – повернеться назад. Майже на докарантинний рівень.

З певними особливостями, звичайно. Зокрема – це стосується змін, які відбудуться у самому суспільстві. Наприклад, зростання віддаленої роботи призведе до збільшення злочинів у кримінальному просторі (де вони й так зросли уже на 20%). Ускладнення переміщень стимулюватиме правопорушення пов’язані з логістикою (доставка, як місцева, так і траснаціональна) заборонених речей (зброя, наркотики). І безробіття, яке стимулюватиме злочини, пов’язані з торгівлею людьми.

Тому не втрачайте пильність. Особливо – на радощах виходу з карантину.

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