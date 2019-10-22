Життя без телефону: фотограф зі США показав вражаючу серію знімків

Американський фотограф Ерік Пікерсгіл показав велику серію знімків, присвячену життю без телефонів. Їх він об’єднав у межах “Проєкту вилучення”.

Про це написало видання ВВС Україна. Також був опублікований відповідний відеоролик із унікальними кадрами та коментарем автора проєкту (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Він розповів, що одного разу заснув із телефоном, проте вночі той вислизнув і впав на підлогу. Рука чоловіка ще деякий час була стиснута так, наче він тримав гаджет. Тоді і виникла ідея зробити серію фото.

Фотограф із США показав вражаючу серію знімків ВВС Україна

"Мені дуже хотілося одразу визначити стратегію: чи я знімаю у цифрі і потім за допомогою Photoshop видаляю телефони з кадрів, чи, можливо, це повинен бути перформанс. Цей шлях я й обрав", – розповів Пікерсгіл.

За його словами, перші фото він робив із членами сім’ї та друзями, а потім й іншими людьми.

"Ми придумували ситуацію, люди позували із телефонами. А потім я просто обережно забирав гаджети із їхніх рук", – підсумував автор знімків.

Американський фотограф Ерік Пікерсгіл показав велику серію знімків ВВС Україна

Вони присвячені життю без телефонів ВВС Україна

Фото він об’єднав у межах "Проєкту вилучення" ВВС Україна

Американський фотограф Ерік Пікерсгіл показав велику серію знімків ВВС Україна

Вони присвячені життю без телефонів ВВС Україна

Фото він об’єднав у межах "Проєкту вилучення" ВВС Україна

Американський фотограф Ерік Пікерсгіл показав велику серію знімків ВВС Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, фотограф зі США Ерік Пікерсгілл створив серію кадрів "Removed" ("Вилучено") з глибоким соціальним підтекстом про вплив гаджетів на особисте життя людей.

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