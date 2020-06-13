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13 червня • оновлено в 21:15
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Жителям Донецька нагадали, як Росія їх використовує: на місто скинули листівки

3.1т
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На окупований Росією Донецьк скинули листівки, щоб нагадати місцевим жителям про те, як їх використовують окупанти.

Відповідні кадри опублікував в Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. На них йдеться про те, що у так званої "влади" немає грошей на зарплати, відновлення шкіл і лікарень, проте є кошти для проведення "параду перемоги" 24 червня (щоб подивитися фото та відео, проскрольте новину до кінця).

Українські патріоти скинули на Донецьк листівки

Українські патріоти скинули на Донецьк листівки

Telegram Анатолія Штефана

"Справжня сутність росіян – це скидати на голови мирного населення тонни снарядів. На відміну від них, українські патріоти вкотре нагадали жителям Донецька, що Росія їх використовує", – прокоментував Штефан.

"24 червня. У бюджеті на 2020 рік є (гроші) на заправку техніки, масовку, проведення концертів, перекладку асфальту на центральній площі, премії чиновникам", – сказано в одній листівці.

Українські патріоти скинули на Донецьк листівки

Українські патріоти скинули на Донецьк листівки

Telegram Анатолія Штефана

В іншій говориться наступне: "24 червня. У бюджеті на 2020 рік немає (грошей) на відновлення шкіл, реконструкцію лікарень, виплату заборгованості по зарплаті".

Українські патріоти скинули на Донецьк листівки

Українські патріоти скинули на Донецьк листівки

Telegram Анатолія Штефана

Зазначимо, що саме на 24 червня так звана "влада ДНР" вирішила провести парад, присвячений 75-й річниці "перемоги у Великій Вітчизняній війні". Окупанти обіцяють жителям артилерійський салют та вихідний в цей день.

(Відео Telegram Анатолія Штефана)

Як повідомляв OBOZREVATEL, невідомі патріоти обклеїли тимчасово окупований Новоазовськ Донецької області проукраїнськими листівками. На них загарбників закликали забиратися з чужої землі і нагадали про те, що зрадників чекає розплата.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
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