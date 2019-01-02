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Максим Копачевський
Максим Копачевський
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Жители Донбасса высказались о "президентстве" Зеленского и Вакарчука

18.5тЧитати матеріал російською

Владимир Зеленский объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Об этом он заявил в новогоднюю ночь у себя в соцсетях.

Предлагаю ранее нигде не опубликованный опрос среди жителей Донбасса, а именно города Славянска (Донецкая область) - стоит ли Зеленскому и Вакарчуку идти в президенты? Ответы интересны и возможно для многих неожиданны. Опрос сделан на одном дубле в конце октября 2018 года и нигде не публиковался ранее.

П.С. (Извините за ускорение видео и качество картинки)

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Автор
Максим КопачевськийМаксим Копачевський
Тема
Президентські вибори 2019
Особи
Святослав ВакарчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасувибори в Україні
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Для «жителей Донбасса» Зеленскому (и, вообще, любому кандидату в президенты Украины) нужно послать понятный в тех местах месседж: всем, кто будет использовать в повседневной жизни исключительно украинский язык, буде ежемесячная доплата (гривен 100 - вполне хватит!). И вопрос с «языком нацменьшинств» и «национальным языком» будет моментально решён.
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Покажи Бени и Пине.
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Боже, і це наші українці? Ну ладно, похилого віку люди майже всі совки, а молоді? У молодих чому такий жах перед камерою, тільки два чи три не бояться? Одним словом - Схід, якому і 40 років мало для перетворення в людей.
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