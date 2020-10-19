Жителі "червоного" райцентру на Черкащині вийшли на протест через карантин. Фото

У місті Сміла Черкаської області жителі влаштували мітинг проти впровадження обмежень, які передбачає "червона" карантинна зона.

До сотні смілян 19 жовтня зібралися на площі під міською радою, аби висловити незгоду з впровадженням низки заборон, які почали діяти з цього дня. Про це повідомляє "Суспільне".

Зокрема, люди закликали владу не закривати в місті дитячі садки. Зі свого боку підприємці просили не забороняти їм продовжувати діяльність на час адаптивного карантину.

Міський голова Сміли Олексій Цибка повідомив про заплановане на 19 жовтня позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому чиновники й мають вирішити, які саме обмеження діятимуть.

Заступник мера Павло Кондратенко пояснив, що міська комісія змогла домовитися з державною про те, щоб у місті залишили регулярні, нерегулярні перевезення автобусним і залізничним транспортом. Це стосується першого пункту карантинних заборон, тоді як всі інші обмеження до Сміли застосовуються.

Видання наводить дані Смілянського міського лабораторного відділення ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", згідно з якими з 16 по 18 жовтня на території міста зареєстровано 99 нових випадків коронавірусу, до лікарень госпіталізовано чотирьох пацієнтів, 175 осіб визнано як контактних за місцем проживання, а 25 – одужали. З початку пандемії на коронавірус у Смілі захворіло 1256 жителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі жителі будинків №7-9 на провулку Маяковського влаштували протест через гучні посиденьки в ресторані готелю "Брік". Учасники акції на 10 хвилин перекрили вулицю Преображенську.