"Окраїна Росії!" Житель Донбасу влаштував розбірки в автобусі з воїном ЗСУ. Відео обурило українців

У мережу потрапило відео кричущого інциденту в автобусі – житель Донбасу накинувся із звинуваченнями на українського військового.

Ролик опублікував у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Вони живуть поруч, вони мріють встромити нам ніж у спину, вони з паспортами України, але в душі вони справжні вороги, які чекають свого часу. Вони невиліковно інфіковані", – написав він.

Житель Донбасу влаштував розборки з воїном ЗСУ Скріншот з відео

Так, на відео чоловік звинуватив військового в тому, що "влада, яку вони привели, нічого не зробила". "Росія вам не подобається? А американці що вам допомогли? Запам'ятай, ти один раз присягав!" – видав пасажир.

Військовий пояснив, що дійсно присягав лише раз – своїй Батьківщині Україні. На що чоловік відповів новими образами: "Це не твій прапор. Це не Україна, а окраїна Росії, Білорусії".

"А далі як, з есесівцями, з усіма, б*ндерівцями? Мене дратують ваші військові", – вибухнув новою нісенітницею пасажир.

"Які ваші? Ви де живете?" – відповів йому військовий. "На Донбасі!" – крикнув пасажир і вийшов.

Ситуація викликала бурхливе обговорення в мережі. "Немає проблем. Позбавлення громадянства, 24 години на збори і квиток в один кінець нах**, тобто в Росію", "Судячи з нього воно до душу дійти не може. Вже 6 рік", "Він просто тупий. Чим і небезпечний", "Таких тільки ногами топтати", "Старий російсько-совковий шиз. Такі не лікуються", "Ватний на всю голову", – написали в коментарях.

Смороду Живуть поряд, смороду мріють встроміті нам ножа у спину, смороду з паспортами України, но в душі смороду справжні вражіння Які чекають свого часу. Смороду невіліковно інфіковані

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в маршрутці пасажир, якому не дісталося сидячого місця, образив українців.

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