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18 лютого • оновлено в 22:44
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"Окраїна Росії!" Житель Донбасу влаштував розбірки в автобусі з воїном ЗСУ. Відео обурило українців

5.8т
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У мережу потрапило відео кричущого інциденту в автобусі – житель Донбасу накинувся із звинуваченнями на українського військового.

Ролик опублікував у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Вони живуть поруч, вони мріють встромити нам ніж у спину, вони з паспортами України, але в душі вони справжні вороги, які чекають свого часу. Вони невиліковно інфіковані", – написав він.

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Житель Донбасу влаштував розборки з воїном ЗСУ

Житель Донбасу влаштував розборки з воїном ЗСУ

Скріншот з відео

Так, на відео чоловік звинуватив військового в тому, що "влада, яку вони привели, нічого не зробила". "Росія вам не подобається? А американці що вам допомогли? Запам'ятай, ти один раз присягав!" – видав пасажир.

Військовий пояснив, що дійсно присягав лише раз – своїй Батьківщині Україні. На що чоловік відповів новими образами: "Це не твій прапор. Це не Україна, а окраїна Росії, Білорусії".

"А далі як, з есесівцями, з усіма, б*ндерівцями? Мене дратують ваші військові", – вибухнув новою нісенітницею пасажир.

"Які ваші? Ви де живете?" – відповів йому військовий. "На Донбасі!" – крикнув пасажир і вийшов.

Ситуація викликала бурхливе обговорення в мережі. "Немає проблем. Позбавлення громадянства, 24 години на збори і квиток в один кінець нах**, тобто в Росію", "Судячи з нього воно до душу дійти не може. Вже 6 рік", "Він просто тупий. Чим і небезпечний", "Таких тільки ногами топтати", "Старий російсько-совковий шиз. Такі не лікуються", "Ватний на всю голову", – написали в коментарях.

Житель Донбасу влаштував розбірки з воїном ЗСУ
Житель Донбасу влаштував розбірки з воїном ЗСУ
Житель Донбасу влаштував розбірки з воїном ЗСУ
Житель Донбасу влаштував розбірки з воїном ЗСУ
Житель Донбасу влаштував розбірки з воїном ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в маршрутці пасажир, якому не дісталося сидячого місця, образив українців.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
пропаганда
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
ничего нового, совок и пропаганду никто не отменял, нужна смена поколений
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Франко Иван
Франко Иван
Вот с*ка сепаратистская....! Рвань и пьянь беззубая...! Давить их катком ... , тв*рей...!
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Golan Sim
Golan Sim
Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан пять лет назад хотели иметь пенсии по 80 $, а зарплаты в среднем 250 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти во,йна? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Golan Sim, ОБЪЕКТИВНО, когда у симочки будет запор? пока наблюдаю понос методичками
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