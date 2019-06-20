"Жертва спецслужб": діям Філарета знайшли пояснення

Почесний патріарх ПЦУ Філарет став жертвою "біляцерковних шарлатанів", російських спецслужб і власних амбіцій.

"Це неприємна подія, коли особисті інтереси, особисті амбіції ставляться вище за загальноцерковні", — сказав OBOZREVATEL доктор історичних наук, історик церкви Арсен Зінченко, коментуючи "собор", який Філарет скликав 20 червня.

Як пояснив експерт, дії почесного патріарха, який фактично "заявляє, що церква — це я", суперечать українській церковній традиції, яка передбачає "соборність, раду з громадою, дослухання до думки не лише єпископів та парафіяльного керівництва, а й світських парафіян".

Почесний патріарх Філарет на богослужінні у Володимирському соборі Києва Вести

Зінченко пояснює цей феномен тим, що "довгий час у Київському патріархаті домінував монархічний устрій за зразком московської церкви, і сьогодні Філарет намагається зберегти вплив цієї московської церковної традиції".

Таким чином, як переконаний експерт, конфлікт між українською традицією та "московською традицією церковноначалія" був неминучий.

Експерт припустив, що до подібних деструктивних кроків почесного патріарха штовхають не лише особисті амбіції, а й оточення, пов'язане з російськими спецслужбами. "У його оточенні є біляцерковні шарлатани, які хочуть нагріти руки на цих розкольницьких діях і, очевидно, прямо виконують завдання московських спецслужб. Це оточення підштовхує його до антицерковних і антинаціональних дій", — заявив Зінченко.

Як писав OBOZREVATEL, 20 червня у Києві за ініціативою почесного патріарха Філарета відбулися збори частини ієрархів, священиків і мирян колишньої УПЦ Київського патріархату. Подія відбувалася у Володимирському соборі столиці.

За його підсумками патріарх відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.

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