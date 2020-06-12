Офіційне введення подвійного громадянства в Україні – це шлях до капітуляції.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, коментуючи ймовірність винесення даного питання на референдум.

"Ми бачимо формування національного угорського округу в Берегово. Я думаю, що зараз підуть розмови болгар з приводу міста Кілія та Одеської області про те, що там також має бути окремий національний болгарський округ. Румуни можуть подібними заявами відзначитися. Але найбільш загрозливі – росіяни" , – говорить політик.

В Україні хочуть дозволити подвійне громадянство "112 Україна"

Якщо відповідний законопроект проголосують у Верховній Раді, або ж виставлять на народний референдум, це фактично легітимізує отримання російського паспорта представниками ОРДЛО: "А потім ми ж прекрасно знаємо політику РФ щодо захисту російськомовних, а потім і громадян Росії".

"Україна втратить контроль над прикордонними населеними пунктами, де жителі мають болгарські, угорські, румунські чи російські корені. І в цій частині, це та повзуча федералізація, яку нам хочуть підсунути", – зазначив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС Дмитро Кулеба висловив думку про те, що Україні потрібно подвійне громадянство, проте необхідно знайти збалансоване рішення цього питання.

Пізніше у фракції "Слуга народу" також повідомили OBOZREVATEL, що питання про подвійне громадянство можуть винести на всенародний референдум.

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