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Жарко, але з грозами: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

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В Україні у понеділок, 4 червня, буде по-літньому спекотно, однак в окремі регіони прийдуть дощі з грозами.

Опади з західної частини країни перемістяться в східні і південні області, повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура на більшій частині території України буде досягати удень +25 ... + 27 градусів, вночі повітря охолоне до +13 ... + 15 градусів.

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Прийшло похолодання: синоптики попередили про зміну погоди в Україні

На Заході і частини півночі України день видасться сонячним. У Черкаській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях можливий невеликий дощ.

У Києві опадів не передбачають, температура повітря у столиці вдень прогріється до +29 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у найближчі дні очікуються дощі з грозами і похолодання.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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