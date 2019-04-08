"Жах с*парів": у мережі показали яскраве відео роботи українського спецназу

У мережі з'явилося видовищне відео з кадрами навчань Сил спеціальних операцій Збройних сил України. На них бійці відпрацьовують складні бойові завдання в умовах, близьких до реальних.

Ролик опублікували на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

ССО ЗСУ Скріншот відео

"Завдання, до виконання яких готуються воїни ССО, мають найвищу ступінь складності. Тому щодня проходять тренування на землі, в повітрі, на воді і під водою. І коли буде отримана команда на виконання бойового завдання, підрозділ ССО не залишить ворогові шансу", — йдеться у підписі до відео.

Українці залишили під роликом коментарі зі словами підтримки для захисників і захопленням від їхньої злагодженої роботи.

"Жахіття сепарів", "Дяка! Шана! Бажаємо вам успіхів!", "Сили спеціальних операцій Об'єднаних сил завжди напоготові", "Героям Слава!" — пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня на одному з полігонів у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли тактичні навчання з бойовою стрільбою. Тренування з підрозділами, залученими до навчань, провів особисто командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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