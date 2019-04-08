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"Жах с*парів": у мережі показали яскраве відео роботи українського спецназу

4.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося видовищне відео з кадрами навчань Сил спеціальних операцій Збройних сил України. На них бійці відпрацьовують складні бойові завдання в умовах, близьких до реальних.

Ролик опублікували на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

ССО ЗСУ

ССО ЗСУ

Скріншот відео

"Завдання, до виконання яких готуються воїни ССО, мають найвищу ступінь складності. Тому щодня проходять тренування на землі, в повітрі, на воді і під водою. І коли буде отримана команда на виконання бойового завдання, підрозділ ССО не залишить ворогові шансу", — йдеться у підписі до відео.

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Українці залишили під роликом коментарі зі словами підтримки для захисників і захопленням від їхньої злагодженої роботи.

"Жахіття сепарів", "Дяка! Шана! Бажаємо вам успіхів!", "Сили спеціальних операцій Об'єднаних сил завжди напоготові", "Героям Слава!" — пишуть люди.

"Жах с*парів": у мережі показали яскраве відео роботи українського спецназу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня на одному з полігонів у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли тактичні навчання з бойовою стрільбою. Тренування з підрозділами, залученими до навчань, провів особисто командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили УкраїниСили спеціальних операцій ЗС України
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Юг Руси
Юг Руси
Всё, идите собирайте оружие, "сепары" уже лапки вверх подняли, боятся шелохнуться! 😆
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
а что, бойовий гопак не применяли?
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Забралов Ник
Забралов Ник
а шо на рахунок в Донецькому аеропорту "вимпел"? забули, шо кіборги натворили з вашими хваленими..?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Забралов Ник, пошли на дембель 200-ми.
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