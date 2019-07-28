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"Згорів будинок, гори сарай": українці відреагували на "прем'єрство" Кошового

21.6т Читати матеріал російською

Жарт глави Офісу президента України Володимира Зеленського Андрія Богдана про актора студії "Квартал 95" Євгенія Кошового-"прем'єр-міністра" викликала неоднозначну реакцію мережі.

Судячи з результатів відповідного опитування (проголосували понад 16 тисяч осіб), читачі сайту OBOZREVATEL її не оцінили.

"Чи підтримуєте ви призначення Кошового прем'єром України?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

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Кошовий, Богдан і Зеленський

Кошовий, Богдан і Зеленський

Facebook Андрія Богдана

36% користувачів проголосували за варіант: "Звичайно! Згорів будинок, гори і сарай".

Трохи менше читачів (25%) залишилися байдужими до питання, відповівши: "Мені все одно".

22% заявили: "Тільки б не тамада".

17% відповіли: "Це логічно, адже професійна більшість у ВР має супроводжувати грамотний уряд".

"Згорів будинок, гори сарай": українці відреагували на "прем'єрство" Кошового

Скріншот

Нагадаємо, жартівливий пост Богдана і його фото з Кошовим та Зеленським з Одеси з'явився на сторінці глави Офісу президента в Facebook 26 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час попереднього візиту в Одесу Зеленський викупався в Чорному морі в червоних шортах і викликав ажіотаж у мережі.

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Тема
опитування Обозревателя
Особи
Андрій Богдан Євген Кошовий Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
опрос політика фотографии
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Сiрий Андрiй
Сiрий Андрiй
Хто складає подібні тупі опитування? Де власне варіанти: ні не підтримую, так, проти, нонсенс. Якщо відповідати на перші три питання то ви згодні, (підтримуєте) а останнє якесь нейтральне.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
А,что это серьезно?)))Я,то думал,блин,прикол!))))
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Сало Уронили
Сало Уронили
черти обозовские.всегда было:сгорела хата (раньше так назавали дома на нынешней территории Украины) ,гори сарай
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