"Згорів будинок, гори сарай": українці відреагували на "прем'єрство" Кошового

Жарт глави Офісу президента України Володимира Зеленського Андрія Богдана про актора студії "Квартал 95" Євгенія Кошового-"прем'єр-міністра" викликала неоднозначну реакцію мережі.

Судячи з результатів відповідного опитування (проголосували понад 16 тисяч осіб), читачі сайту OBOZREVATEL її не оцінили.

"Чи підтримуєте ви призначення Кошового прем'єром України?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

Кошовий, Богдан і Зеленський Facebook Андрія Богдана

36% користувачів проголосували за варіант: "Звичайно! Згорів будинок, гори і сарай".

Трохи менше читачів (25%) залишилися байдужими до питання, відповівши: "Мені все одно".

22% заявили: "Тільки б не тамада".

17% відповіли: "Це логічно, адже професійна більшість у ВР має супроводжувати грамотний уряд".

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Нагадаємо, жартівливий пост Богдана і його фото з Кошовим та Зеленським з Одеси з'явився на сторінці глави Офісу президента в Facebook 26 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час попереднього візиту в Одесу Зеленський викупався в Чорному морі в червоних шортах і викликав ажіотаж у мережі.

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