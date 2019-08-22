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Згоріли, тримаючись за руки: з'ясувалися моторошні деталі про жертв пожежі у "Токіо Стар"

6.3т Читати матеріал російською

24-річний Євген та 23-річна Маргарита загинули в пожежі "Токіо Стар" в Одесі, тримаючись за руки.

Про це розповіла сестра Євгенія Анна. За її словами, молоді люди заїхали в Одесу тільки на день погуляти і після ночівлі в готелі повинні були відправитися додому в Київ, передає ТСН.

"Я до останнього не вірила, що з Женею це сталося. Все думала, що у нього, може, телефон вкрали або щось ще. Ми разом відпочивали в Росєйці (Татарбунарський район Одеської області), але вони хотіли заїхати в Одесу погуляти, тому що ніколи там не були. Женя говорив, що хоч і служив в Одесі (в прикордонних військах), але на морі там ніколи не був. І вони заїхали на один день в Одесу, і повинні були вже 17 серпня їхати в Київ", – розповіла жінка.

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Згорілі в готелі "Токіо Стар" Євген і Маргарита

Згорілі в готелі "Токіо Стар" Євген і Маргарита

ТСН

За словами Анни, після приїзду в Київ пара збиралася побратися.

"Він був дуже закоханий у Маргариту. Думаю, що і вона в нього, тому що вони навіть померли, тримаючи один одного за руки", – каже родичка.

За словами Анни, Маргарита була єдиною дочкою у матері і дуже дбала про неї, постійно про неї згадувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті пожежі в "Токіо Стар" у ніч на 17 серпня загинули 9 осіб. Протягом доби був затриманий власник готелю в Одесі Вадим Чорний, який висловив готовність понести покарання, а потім написав листа президенту Володимиру Зеленському. У підсумку, підприємця відправили в СІЗО на 60 діб без права виходу на свободу під заставу.

За результатами розтину тіл жертв пожежі поліція залишила дві версії трагедії – порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями.

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
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