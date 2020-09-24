Землю накриють магнітні бурі: як захиститися

В кінці вересня Землю накриють магнітні бурі, вплив яких можуть відчути в тому числі і жителі України.

Про це сказано на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця. Пік припаде на неділю, 27 вересня. Фахівці присвоїли цій бурі червоний рівень.

У понеділок, 28 вересня, магнітосферної тиск знизиться, але буде все ще відчутним для метеочутливих людей.

У метеозалежних людей в період магнітних бур можуть спостерігатися такі симптоми:

головні болі, мігрень;

скачки тиску;

занепад сил, втома;

порушення в роботі серцево-судинної системи;

біль у суглобах;

депресія, нестабільний емоційний стан;

безсоння, порушення сну.

Щоб не потрапити під негативний вплив магнітних бур, варто дотримуватися простих рекомендацій лікарів, таких як:

8-годинний здоровий сон;

часті прогулянки, але не на відкритому сонці;

виконання ранкової зарядки: це покращує кровообіг, знімає стрес;

контрастний душ;

пити не менше двох літрів води на день;

пити трав'яний чай;

не пити кави;

не їсти гостру та жирну їжу;

робити дихальну гімнастику;

виключити стресові ситуації;

відмовитися від куріння і алкоголю.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.