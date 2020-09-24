Землю накриють магнітні бурі: як захиститися

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
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  • Пік магнітних бур припаде на неділю, 27 вересня

  • Самопочуття метеозалежних людей може погіршитися

  • У цей період варто подбати про своє здоров'я

Землю накриють магнітні бурі: як захиститися

В кінці вересня Землю накриють магнітні бурі, вплив яких можуть відчути в тому числі і жителі України.

Про це сказано на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця. Пік припаде на неділю, 27 вересня. Фахівці присвоїли цій бурі червоний рівень.

У понеділок, 28 вересня, магнітосферної тиск знизиться, але буде все ще відчутним для метеочутливих людей.

Календар магнітних бур.
Календар магнітних бур.

У метеозалежних людей в період магнітних бур можуть спостерігатися такі симптоми:

  • головні болі, мігрень;

  • скачки тиску;

  • занепад сил, втома;

  • порушення в роботі серцево-судинної системи;

  • біль у суглобах;

  • депресія, нестабільний емоційний стан;

  • безсоння, порушення сну.

Щоб не потрапити під негативний вплив магнітних бур, варто дотримуватися простих рекомендацій лікарів, таких як:

  • 8-годинний здоровий сон;

  • часті прогулянки, але не на відкритому сонці;

  • виконання ранкової зарядки: це покращує кровообіг, знімає стрес;

  • контрастний душ;

  • пити не менше двох літрів води на день;

  • пити трав'яний чай;

  • не пити кави;

  • не їсти гостру та жирну їжу;

  • робити дихальну гімнастику;

  • виключити стресові ситуації;

  • відмовитися від куріння і алкоголю.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.

Магнітна буря