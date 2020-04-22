Землю чекає нове світове потепління: в ООН спрогнозували температурний рекорд

У Всесвітній метеорологічній організації при ООН спрогнозували новий температурний рекорд у найближчі 5 років.
Така заява прозвучала на виступі організації в Женеві, передає "ТСН". Подальше зростання температур найбільш вірогідне для високих широт і на суші. Океан буде нагріватися повільніше.
Разом з тим, за словами експертів, температура – це тільки один з кліматичних індикаторів. До них також відносяться концентрація СО2 в атмосфері, температура і кислотність океану, рівень моря і танення льодовиків.
На поточний момент всі ці індикатори демонструють прискорення кліматичних змін в найближчі п'ять років.
При цьому, як розповів генсек організації Петтері Таалас зниження обсягу вуглекислого газу в атмосфері не принесе особливої користі в плані зменшення парникового ефекту. Він нагадав, що через викликану пандемією економічну кризу істотно знизився викид вуглекислого газу в атмосферу. За підсумками року, відзначає Таалас, це зниження складе близько шести відсотків.
Але особливого впливу на поліпшення клімату це не зробить, до того ж падіння концентрації діоксиду вуглецю триватиме недовго: "в наступному році все повернеться до звичайного стану". За словами експерта, "клімат дуже повільно реагує на зміни концентрації" в атмосфері СО2.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами вченого-метеоролога Світлани Краківської, в результаті глобального потепління до кінця століття всьому живому на Землі може загрожувати страшна спека, цілі країни перетворяться на випалену пустелю.
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