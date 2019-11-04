Землетруси в Україні: названі потенційно небезпечні регіони

В Україні регіонами, найбільш схильними до землетрусів, є південно-західні області та Крим.

Про це в ефірі ObozTV розповів заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера, коментуючи свої слова щодо можливості землетрусу на Закарпатті.

За його словами, в зоні ризику перебуває Закарпаття – там на грунтах другої категорії можуть відбуватися землетруси до 7 балів за 12-бальною шкалою.

Кендзера також назвав серед потенційно сейсмонебезпечних регіонів південний захід Одеської області та Крим.

"Є, наприклад, район Кривого Рогу, де відбуваються землетруси в першу чергу з тектонічних причин, але в другу чергу тому, що люди перемістили величезні обсяги грунту з-під землі на поверхню, потім в інші місця. Викликали напружений стан середовища", – додав сейсмолог.

Як пояснив науковець, даний сейсмічний пояс утворився внаслідок того, що євразійська материкова плита наповзає на африканську плиту.

При цьому Кендзера зазначив, що точний час, коли трапиться землетрус, "ніхто не може передбачити ні в Україні, ні в іншій країні світу".

"Ніхто точно не може сказати, що відбувається на глибині. Всі провісники, яких є вже близько 600, кажуть тільки про те, що змінюється напружено-деформований стан середовища на глибині. Чи виллється це в один сильний землетрус або в тисячу невеликих, можна прикинути. Великі землетруси бувають кілька на рік, а дрібних землетрусів буває близько 4 тисяч щодня. Більше шансів, що будь-який деформований стан буде розпадатися за рахунок великої кількості дрібних землетрусів", – розповів він.

rbc.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше мешканці окупованої Макіївки забили на сполох через повторювані землетруси, які відчувалися в основному вночі і ввечері. У коментарі OBOZREVATEL Олександр Кендзера назвав головну причину цього явища.

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