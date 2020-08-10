Зеленському пояснили небезпеку подальшого зростання нових випадків COVID-19 в Україні

Якщо в Україні щодоби буде фіксуватися понад 2 тисячі випадків коронавірусної інфекції (COVID-19), то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 в день.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського.

"Під час наради було зазначено, що німецька медична асоціація Marburger Bund повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Також другу хвилю епідемії очікують у Польщі, Франції та Нідерландах", – йдеться в повідомленні.

Зеленський висловив думку, що українцям необхідно ще раз чітко роз'яснити правила й особливості карантину.

"Люди у нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває в "червоній" зоні, а інші – у "зеленій", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10 серпня в Україні офіційно підтверджено 81 957 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 008 – виявлено за минулу добу.