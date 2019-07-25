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Зеленському на замітку: українці запропонували топ-3 кандидатури на пост прем'єр-міністра

18.9т Читати матеріал російською

Більшість читачів OBOZREVATEL хочуть бачити новим прем'єр-міністром України п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це стало відомо за підсумками відповідного опитування, участь в якому взяли понад 18 тисяч читачів, з них 26% проголосували за кандидатуру Порошенка.

Друге місце дісталося лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко (12%), яка вже обіймала цю посаду з грудня 2007 по березень 2010 року. На виборах в Раду її політсила, як і партія Порошенка "ЄС", набрала трохи більше 8%.

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Несподівано в трійці лідерів опинився Айварас Абромавічус, за якого проголосували 11% читачів. Абромавічус - колишній міністр економічного розвитку і торгівлі. В ході передвиборної кампанії активно консультував президента Володимира Зеленського, який в червні призначив його членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

Зеленському на замітку: українці запропонували топ-3 кандидатури на пост прем'єр-міністра

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що прем'єр-міністром буде професійний економіст без досвіду у великій політиці. При цьому в партії "Слуга народу" також назвали кількох кандидатів на цей пост.

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Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко Юлія Тимошенко Айварас Абромавічус
Місце
Україна
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Трофимов Александр
Трофимов Александр
Материал издания "Обозреватель" вещает на 4% всех украинцев, сторонников Порошенко
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Трофимов Александр
Трофимов Александр
Мда
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Трофимов Александр
Трофимов Александр
Ну, если 92% украинцев не хотят Порошенко никак, а из 8% (оставшихся от 100%) украинцев 50% хотят (и все они тут), то можно сделать вывод о том на кого вещает "Обозреватель", и сколько подписчиков. Вообщем как "Кит, на мели".
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