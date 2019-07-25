Зеленському на замітку: українці запропонували топ-3 кандидатури на пост прем'єр-міністра

Більшість читачів OBOZREVATEL хочуть бачити новим прем'єр-міністром України п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це стало відомо за підсумками відповідного опитування, участь в якому взяли понад 18 тисяч читачів, з них 26% проголосували за кандидатуру Порошенка.

Друге місце дісталося лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко (12%), яка вже обіймала цю посаду з грудня 2007 по березень 2010 року. На виборах в Раду її політсила, як і партія Порошенка "ЄС", набрала трохи більше 8%.

Несподівано в трійці лідерів опинився Айварас Абромавічус, за якого проголосували 11% читачів. Абромавічус - колишній міністр економічного розвитку і торгівлі. В ході передвиборної кампанії активно консультував президента Володимира Зеленського, який в червні призначив його членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що прем'єр-міністром буде професійний економіст без досвіду у великій політиці. При цьому в партії "Слуга народу" також назвали кількох кандидатів на цей пост.

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