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20 травня • оновлено в 13:42
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Зеленському гріли стілець перед пресконференцією феном: веселе відео потрапило в мережу

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Перед початком пресконференції президента Володимира Зеленського стілець для глави держави гріли феном.

Про це в Facebook повідомив журналіст Олександр Гончаров, який опублікував відповідне відео.

"А ви не знали, що перед виходом до преси, гріють місце для Зеленського", – написав він.

На записі показано, що людина з феном прогріває стілець. Відзначимо, що перед початком пресконференції пройшовся дощ і стілець міг намокнути.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.

Для Зеленського стілець гріли феном

Для Зеленського стілець гріли феном

Скріншот

Для Зеленського стілець гріли феном

Для Зеленського стілець гріли феном

Скріншот

Володимир Зеленський на пресконференції

Володимир Зеленський на пресконференції

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський рознервувався, відповідаючи на питання журналістки про "епосі бідності".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пресконференція Зеленського 2020
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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