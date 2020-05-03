Зеленському до відома! Історія коміка з Ізраїлю, якого політика довела до в'язниці

Колишній дипломат Дмитро Чекалін порівняв долю президента України Володимира Зеленського з життєвим шляхом відомого ізраїльського коміка Дуду Топаза. Свого часу він мав колосальну підтримку народу, а в підсумку опинився у в'язниці.

Хто такий Дуду Топаз, і що довело популярного коміка до самогубства – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

В інтерв'ю Чекалін розповів, що ще півтора роки тому, коли тільки з'явилися перші звістки, що Зеленський хоче балотуватися, він попросив спільних знайомих надіслати українському коміку SMS із двох слів: Дуду Топаз.

"Це найвідоміший ізраїльський комік, у якого 20 років поспіль була захмарна популярність – 51%. Небачено в телевізійній сфері. Але він зв'язався з одним контраверсійним політиком і втратив не тільки свої рейтинги. Останні роки свого життя він провів між в'язницею і психлікарнею, а потім із третьої спроби повісився на шлангу в душовій в'язниці", – сказав ексдипломат для OBOZREVATEL.

Дуду Топаз народився в ізраїльському місті Хайфа в 1946 році в родині відомого актора і режисера Еліяху Гольденберга.

Дуду Топаз "Вести Ізраїль"

Акторську освіту отримав у Лондоні, а по поверненню на батьківщину почав кар'єру на ізраїльському телебаченні, яке тільки нещодавно виникло. На початку 80-х років прославився своїми розважальними шоу, що виходили на Першому каналі, і став найпопулярнішим коміком у країні.

Перший провал Топаза трапився в 1981 році, коли під час передвиборної кампанії в Кнесет десятого скликання він заявив: "Приємно бачити, що тут немає чахчахів, які зривають передвиборчі збори... чахчахів Лікуду з Мецудат-Зєев". Чахчахі – образливе прізвисько, яким в Ізраїлі називають іммігрантів з арабських країн. За цю витівку Топазу довелося покинути країну на цілих три роки.

По поверненню, комік повернувся в ефір із новим шоу "Застереження". Персонажами передачі були прості люди з сильним марокканським акцентом. Одна з його передач була присвячена проблематичності івриту і тому, що висловлювання про "чахчахів" неправильно зрозуміли.

Передача повернула любов глядачів до Топаза, а один із випусків шоу дивилися 51,1% ізраїльських телеглядачів.

Паралельно він вів іще одну негумористичну передачу на радіо, його програми виходили на Другому каналі, і були одними з найпопулярніших в Ізраїлі. У 90-х Топаз був на піку популярності.

Володимиру Зеленському напророкували сумну долю Дуду Топаза

Однак у 2004 році компанія "Кешет", яка мала в той час ліцензією на мовлення по Другому каналу, вирішила розірвати контракт із Топазом. Такому рішенню передувала низка скандалів, пов'язаних із коміком.

Почалося все в 1995 році, коли Топаз звинувачувався в нападі на критика однієї з ізраїльських газет. Правда, сам шоумен не вважав це нападом, оскільки просто зняв із суперника окуляри і розбив їх об землю. Однак суд виніс рішення проти коміка, і постановив заплатити потерпілому $20 000.

У 1997 році Топаза зловили з таблетками екстазі, а в 2002 році він укусив за плече знамениту аргентинську актрису Наталію Орейро, відому в Україні за серіалом "Дикий ангел". У 2003 році двічі звинувачувався в сексуальному домаганні, але справи були закриті за недоведеністю звинувачень.

Але в тюрму Топаза засадила жага помсти власникам телеканалу, які припинили з ним роботу. У листопаді 2008 двоє чоловіків побили директора телевізійної компанії "Кешет" Аві Нера, а потім був напад на Боаза Бен-Ціона, колишнього імпресаріо Дуду Топаза.

Дуду Топаз під час суду stmegi.com

Через рік побили заступника директора телевізійної компанії "Решіт" Ширу Маргаліт, після чого жінка потрапила в лікарню з переломами лицьових кісток. Тоді відеокамери спостереження зафіксували Топаза проїжджаючим на машині поруч із місцем побиття.

Через місяць, у червні 2009 року, комік був затриманий і зізнався за звинуваченням в організації нападів на цих людей. На думку Топаза, саме вони перешкоджали його планам знову з'явитися на Другому каналі. Колись популярному акторові загрожувало 27 років в'язниці.

Першу невдалу спробу самогубства Топаз зробив у СІЗО 3 червня, вколовши собі велику дозу інсуліну. Після реанімації був переведений у камеру з відеоспостереженням. Однак це не допомогло. 20 серпня Дуду все ж таки здійснив задумане і повісився у душовій кімнаті на шлангу.

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