Зеленського спіймали в дитячому відділі "Книжкового арсеналу": курйозне відео

У четвер, 23 травня, президент України Володимир Зеленський побував на "Книжковому арсеналі" в Києві, де придбав книги для дітей і отримав у подарунок "Кобзар".

При цьому дорослу експозицію він так і не відвідав, не підійшов і до ветеранського намету. Про це написала в Facebook представниця видавництва "Смолоскип" Ольга Погинайко. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Коли настане вечір, ви побачите новину про Зеленського на "арсеналі", то знайте, що насправді було так: був тільки на шматочку дитячої зони, пофоткався і втік через чорний хід; до дорослих видавців навіть не заходив, у ветеранський намет – тим більше", – написала вона.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Відзначається, що президент придбав чотири книги для дітей на суму 300 грн.

На питання журналістів, яку книгу повинен прочитати кожен українець, Зеленський із підказкою назвав Конституцію і "Кобзар". Інших книг він не згадав.

Facebook Юлії Ілюхи

Президенту також запропонували витягнути пророцтво. На аркуші хтось із присутніх прочитав: "Пишуть, що будуть дострокові парламентські", що дуже розсмішило главу держави.

Після цього відвідувачі "арсеналу" почали фотографуватися із Зеленським і ставити питання. Президент відповів, що у нього "все нормально, але складно" і втік на "роботу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський потрапив у скандал, виступивши на IT-конференції в Києві IForum російською мовою.

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