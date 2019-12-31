"Привітав господаря": українців розлютив новорічний дзвінок Зеленського Путіну

Користувачі мережі розкритикували президента України Володимира Зеленського за привітання з новорічними святами під час телефонної бесіди з главою РФ Володимиром Путіним.

Своє обурення противники українського глави залишили під постом про проведену 31 грудня розмову, який пресслужба опублікувала на Facebook-сторінці Офісу президента.

"Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами", – сказано в тексті.

Зеленський і Путін Колаж

"Привітали з прийдешніми святами?! Вбивцю українців, який порушив усі міжнародні закони?" "У лютому із захопленням Дебальцева привітайте. У березні з річницею окупації Криму. Вітайте, чого вже тут", "Слуга" привітав господаря", – пишуть у коментарях.

На сайті Кремля підтвердили, що лідери обмінялися привітаннями. Відзначимо, Володимир Путін вперше привітав українського главу з новорічними святами, починаючи з 2013 року. Останній раз Путін вітав ще Віктора Януковича, але жодного разу – п'ятого президента Петра Порошенка.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, під час телефонної бесіди президенти двох держав, зокрема, обговорили проведене звільнення утримуваних осіб.

Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу по території України, підписаного напередодні.

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