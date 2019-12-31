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31 грудня • оновлено в 20:20
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"Привітав господаря": українців розлютив новорічний дзвінок Зеленського Путіну

7.5т
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Користувачі мережі розкритикували президента України Володимира Зеленського за привітання з новорічними святами під час телефонної бесіди з главою РФ Володимиром Путіним.

Своє обурення противники українського глави залишили під постом про проведену 31 грудня розмову, який пресслужба опублікувала на Facebook-сторінці Офісу президента.

"Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами", – сказано в тексті.

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Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Колаж

"Привітали з прийдешніми святами?! Вбивцю українців, який порушив усі міжнародні закони?" "У лютому із захопленням Дебальцева привітайте. У березні з річницею окупації Криму. Вітайте, чого вже тут", "Слуга" привітав господаря", – пишуть у коментарях.

На сайті Кремля підтвердили, що лідери обмінялися привітаннями. Відзначимо, Володимир Путін вперше привітав українського главу з новорічними святами, починаючи з 2013 року. Останній раз Путін вітав ще Віктора Януковича, але жодного разу – п'ятого президента Петра Порошенка.

"Привітав господаря": українців розлютив новорічний дзвінок Зеленського Путіну

Скріншот

"Привітав господаря": українців розлютив новорічний дзвінок Зеленського Путіну

Скріншот

"Привітав господаря": українців розлютив новорічний дзвінок Зеленського Путіну

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, під час телефонної бесіди президенти двох держав, зокрема, обговорили проведене звільнення утримуваних осіб.

Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу по території України, підписаного напередодні.

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Теми
Новий рік Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Facebook політика Новий Рік-2020
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Уважно читаємо, думаємо: "Не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми! Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми!" (До римлян 12:17,18)
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Иванов Александр
Иванов Александр
Блин!!! Думал, что Новый Год!!! Салют!!! Открываю окно-А ЭТО ПЕРДАКИ ПОРОХОБОТОВ ЛОПАЮТСЯ!!!!! С новым счастьем!!!
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Ukraine The
Ukraine The
Порохососы 5% закудахтали)
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0
2
Lux Alex
Lux Alex
Ukraine The, Зеленойобы закукарекали.
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